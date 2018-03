AVISO an die Redaktionen - Live-Übertragung der Sitzung des Nationalrats am 20. Jänner

Wien (OTS) - Die Sitzung des Nationalrats beginnt mit einer Aktuellen Stunde, deren Thema von der SPÖ vorgeschlagen wird. Aufgrund eines Verlangens der FPÖ folgt eine Aktuelle Europastunde zum Thema "Kein Euro-Haftungsschirm ohne Volksabstimmung, Herr Bundeskanzler".

Beginn: 09:00 Uhr

Optimaler Empfang via Internet

Die APA-Gruppe bietet in Zusammenarbeit mit dem Parlament die kompletten Live-Übertragungen der Plenarsitzungen des Nationalrats und des Bundesrats in den Formaten Windows Media-Player und Real Player in mehreren Bandbreiten an. Damit ist ein optimaler Empfang für alle gängigen Internet-Anbindungen und technischen Ausrüstungen gewährleistet.

Die Sitzungen sind über das APA-OTS-Portal www.ots.at abrufbar. Bitte beachten Sie, dass APA-OTS an Sitzungstagen ein zentral auf diesem Portal abrufbares "Top-Thema" einrichtet. Hier werden alle Meldungen des Parlaments und der Parlamentsklubs sowie ein Link auf die aktuelle Rednerlisten als Zusatzinformation zur Web-TV-Übertragung zusammengestellt.

Achtung: Website-Betreiber sind eingeladen, die Video-Streams der Live-Übertragungen nach vorheriger Vereinbarung mit der APA-IT Informationstechnologie GmbH in die eigene Website einzubinden. Nähere Informationen dazu sind bei Ing. Martin Schevaracz (mailto:it-vertrieb@apa.at, Tel.: +43 1 360 60-6060) erhältlich.

