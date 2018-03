Zwei Grenzübergänge und eine Straße gesperrt

In einzelnen Regionen Bodennebel möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Bundes- und Landesstraßen in Niederösterreich sind heute, Montag, 17. Jänner, überwiegend trocken oder auch nass. In höheren Lagen kann es abschnittsweise zur Bildung von Reifglätte kommen. Im Raum Kirchberg am Wagram, Laa an der Thaya, Poysdorf, Zistersdorf, Baden, Hollabrunn, Mank, Melk, St. Pölten, Amstetten, Blindenmarkt, Korneuburg, Haag, St. Peter in der Au, Spitz, Stockerau und Bruck an der Leitha gibt es außerdem abschnittsweise Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 100 Metern.

Die Temperaturen beliefen sich heute Früh auf zwischen - 6 Grad in Gloggnitz und + 6 Grad in Ottenschlag. Wegen Hochwassers gesperrt sind aktuell die L 6058 zwischen Ardagger und Bruch sowie die Grenzübergänge in die Slowakei auf der L 3016 bei Angern an der March bzw. auf der B 48 bei Hohenau an der March.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

