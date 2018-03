"Rundum-Erneuerung" für Flächenwidmungs-Auskunft im Internet

Handy-Downloads und zusätzliche Informationen für noch mehr KundInnen-Service

Wien (OTS) - Zeitgleich mit der Eröffnung der GIS-Ausstellung "GEO DATA CITY" in der Wiener Planungswerkstatt präsentiert sich das Internet-Auskunftssystem "Flächenwidmungs- und Bebauungsplan" rundum erneuert und um neue zeitgemäße Features ergänzt. Zusätzlich zum bisherigen Service-Angebot sind nunmehr neben den verschiedenen Informationsebenen zur Flächenwidmung andere planungsrelevante Daten-Layer integriert, die u.a. über Schulstandorte, öffentliche Verkehrsmittel und Radwege, Projekte der Stadtentwicklung aber auch Naturschutzgebiete informieren. Funktionale Neuerungen ermöglichen zudem auch eine maßstabsgerechte Produktion der Pläne in den Formaten A3/A4. Und nicht zuletzt können die Koordinaten jedes Standortes in Wien künftig auch für die mobile Nutzung (Handy, Navi) downgeloaded werden. Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou: "Diese Neuerungen machen Flächenwidmungs- und Bebauungsinformationen für BürgerInnen leichter verfügbar."

Bereits seit mehr als zehn Jahren können Flächenwidmungs- und Bebauungspläne via Internet eingesehen werden. 2002 wurde als Innovation in der BürgerInnen-Beteiligung zudem die Möglichkeit geschaffen, zu Flächenwidmungsentwürfen auch online Stellungnahmen abzugeben.

Das Auskunftssystem "Flächenwidmungs- und Bebauungsplan" informiert über alle Inhalte der einzelnen Plandokumente hinsichtlich der gültigen Flächenwidmungen bzw. der Bebauungspläne. In diesen sind -als Verordnung des Gemeinderates - alle künftigen Nutzungen und die Art der Bebauung eines Gebietes (z.B. Wohnnutzung, Gebäudehöhe, Grünraum etc.) verbindlich festgeschrieben. Im Internet finden sich auch alle relevanten Erklärungen zu den unterschiedlichen Begriffen und Zeichen in der Flächenwidmung (z.B. Bebauungsklassen), Hilfestellungen zum Lesen dieser Pläne sowie zur Nutzung des Auskunftssystems.

Startseite zur Flächenwidmung:

www.wien.gv.at/stadtentwicklung/flaechenwidmung/

Auskunftssystem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan:

www.wien.gv.at/stadtentwicklung/flaechenwidmung/public/start.aspx

Anleitungen:

www.wien.gv.at/stadtentwicklung/flaechenwidmung/hilfetext/index.html

Informationen zur aktuellen Ausstellung GEO DATA CITY:

http://www.ots.at/redirect/geodatacity1

