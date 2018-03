NTT Europe verstärkt das ICT-Service-Kerngeschäft

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - NTT Europe

gab heute den Zusammenschluss mit NTT Europe Online bekannt. Die Übernahme des Managed-Hosting-Anbieters verstärkt das Kerngeschäft und ist ein weiterer Schritt zum ICT-Service-Anbieter. NTT Europe bietet jetzt ICT-Infrastruktur einschliesslich eines globalen Tier-1 Internet-Backbone, sichere private Netzwerke, Rechenzentrumsdienste, IT Managed Services sowie Systemintegration. NTT Europe Online war neben NTT Europe, als 100% ige Tochtergesellschaft seit Oktober 2006 tätig, mit dem Schwerpunkt auf Managed-Hosting-Services und den damit verbundenen Dienstleistungen wie Applikationsmanagement und sicherer Infrastruktur. Die Fusion der beiden Unternehmen ermöglicht NTT Europe einen Ausbau des One-Stop-Service und gewährleistet umfassende ICT-Lösungen für Kunden.

Der Transfer der Geschäfte, Mitarbeiter und aller Vermögenswerte erfolgt von Land zu Land. Die ersten drei Länder, Frankreich, Grossbritannien und Deutschland haben die Fusion bereits abgeschlossen, die Niederlande, Schweiz und Spanien folgen in Kürze. Nachdem die Übertragung der Unternehmen für alle Länder abgeschlossen ist, wird NTT Europe Online aufgelöst.

Die Fusion von NTT Europe und NTT Europe Online steht im Einklang mit NTT Communications Konzernstrategie das internationale Wachstum zu beschleunigen und ein ICT Lösungsanbieter zu werden.

Über NTT Europe

NTT Europe ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von NTT Communications, dem internationalen Datendienste- und IP-Dienste-Geschäftsbereich des in der Fortune Global 500-Liste geführten Telekommunikationsanbieters Nippon Telegraph & Telephone Corporation (NTT). NTT Europe ist verantwortlich für das Geschäft in der EMEA-Region, bietet ein weltweites Tier-1-IP-Netzwerk, sichere, gemanagte und überwachte Netzwerke, Systemintegration, Netzwerk- und Applikationsmanagement, Managed Hosting sowie globale Content Delivery Services mit weltweiten Partnern. Weitere Informationen unter: http://www.eu.ntt.com

Über NTT Communications

Das breit gefächerte Dienstleistungsspektrum von NTT Communications richtet sich an Kunden weltweit und reicht von globalen Netzwerken über Managementlösungen bis hin zu IT-Dienstleistungen. Das Unternehmen steht für die herausragende Qualität und Zuverlässigkeit seiner Sicherheits-, Hosting-, Sprach-, Daten- und IP-Services, umfassende Kompetenz bei Managed Networks und für das branchenführende IPv6-Übertragungsverfahren. Zur Infrastruktur des Unternehmens zählen Arcstar Global IP-VPN und Global e-VLAN, ein Tier-1 IP-Backbone, mit dem in Partnerschaft mit führenden Internetdienstleistern (ISP) über 150 Länder abgedeckt werden, sowie sichere Datenzentren in Asien, Nordamerika und Europa. NTT Communications ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Nippon Telegraph and Telephone Corporation, einem der weltgrössten, an den Börsen in Tokio, London und New York notierten Telekommunikationsunternehmen. Weitere Informationen über NTT Communications finden sich unter http://www.ntt.com/index-e.html.

