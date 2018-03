"Mein Liebstes" - jetzt neu im Kühlregal

NEU: "Mein Liebstes" mit F.K.K.-Garantie

Wien (OTS) - "Mein Liebstes" - jetzt neu im Kühlregal mit der einzigartigen F.K.K.-Garantie (frisch, kulinarisch, köstlich). Zur weiteren Belebung des Marktes für die frische Convenience hat die Gourmet Group das Label "Mein Liebstes" kreiert. Die F.K.K.-Garantie ist ein Versprechen an die Konsumenten, ausschließlich frische Zutaten zu kulinarischen Köstlichkeiten nach Art des Hauses zu kochen. Passend zur Jahreszeit startet "Mein Liebstes" mit Omas Eintöpfen in 4 verschiedenen Sorten: Erbseneintopf, Bohneneintopf, Linseneintopf, Kohlgemüse.

Weitere innovative Produkte sind bereits in Bearbeitung.

