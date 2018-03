Kardinal Schönborn lädt zur "Weltgebetswoche für die Einheit der Christen" ein

"Tag des Judentums" am 17. Jänner ist der Auftakt der "Weltgebetswoche" - Christen aus Jerusalem entwarfen die Texte der diesjährigen "Weltgebetswoche"

Wien (OTS) - Wien, 16.01.11 (PEW) Die Bedeutung der "Weltgebetswoche für die Einheit der Christen" (18. bis 25. Jänner) hat Kardinal Christoph Schönborn in seinem Kommentar in der Mitarbeiterzeitung der Erzdiözese Wien "thema kirche" unterstrichen. Das Motto der diesjährigen Weltgebetswoche sei der Apostelgeschichte (2,42) entnommen: "Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten". Es sei die Beschreibung des Lebens der ersten Kirche, der Kirche von Jerusalem. Kardinal Schönborn: "Sie ist die Mutter aller Kirchen. Sie ist Inbegriff der christlichen Einheit. Und sie ist ein Symbol des christlichen Ostens, der heute mit so vielen - katholischen wie orthodoxen - Gemeinden in Wien präsent ist. Die Weltgebetswoche ist auch eine Gelegenheit, diese Vielfalt der Weltkirche im kleinen kennen zu lernen, die Wien heute darstellt".

Die Texte der diesjährigen Weltgebetswoche wurden -"auf dem Hintergrund oft schmerzlicher Erfahrungen" - von Christen aus dem Heiligen Land entworfen: "In diesem weltgeschichtlichen Moment, in dem sich - viel zu spät - die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Situation der Christen im Nahen Osten richtet, ist es die Kirche von Jerusalem in ihrer Vielfalt, die Texte für die Weltgebetswoche vorlegt. Die Kirchen in Jerusalem - die heute sehr unterschiedlichen Traditionen angehören - rufen die Christen in aller Welt dazu auf, wieder zu entdecken, was die frühe Gemeinde der Jesus-Gläubigen in der Heiligen Stadt zusammengehalten hat: Die Treue zur Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, die Eucharistiefeier und das Gebet. Die Christen des Heiligen Landes möchten diese vier grundlegenden Elemente christlicher Einheit in den Vordergrund stellen; wir sind uns schmerzlich bewusst, dass die Einheit in der Eucharistiefeier derzeit noch nicht möglich ist. Aber das darf uns nicht abhalten, all das zu tun, was wir auch heute schon gemeinsam tun können, angefangen vom Gebet und auch vom Engagement für unsere Glaubensgeschwister im nahöstlichen Raum". Ihnen sei das christliche Erbe zu verdanken; christliche Theologie und Spiritualität, Liturgie und Kultur hätten ihren Ursprung am östlichen Ufer des Mittelmeers.

Die Themen für die acht Tage der Weltgebetswoche wurden nicht in erster Linie ausgewählt, um die Geschichte der frühen Kirche in Erinnerung zu rufen. Es handle sich vielmehr um eine Einladung, über die heutigen Erfahrungen der Christen in Jerusalem nachzudenken, der Heiligen Stadt, "die uns so fern und doch so nah ist", so der Wiener Erzbischof. In den Unterlagen für den ersten Tag der Weltgebetswoche sei eine bemerkenswerte Formulierung enthalten: "Die heute in Jerusalem vertretenen Kirchen leben vor allem dadurch in Kontinuität mit der apostolischen Kirche von Jerusalem, dass sie die Wahrheit des Evangeliums bezeugen. Ihr Zeugnis des Evangeliums und ihr Kampf gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit erinnern uns daran, dass das Gebet für die Einheit der Christen untrennbar verbunden ist mit dem Gebet für Frieden und Gerechtigkeit".

Kardinal Schönborn lädt am 18. Jänner zum traditionellen Ökumenischen Empfang im Wiener Erzbischöflichen Palais. Dabei wird ein Überblick über die wichtigsten ökumenischen Ereignisse und Entwicklungen gegeben (Tagung der internationalen katholisch-orthodoxen Dialogkommission in Wien, Besuch des serbischen Patriarchen Irinej I., Präsentation der neuen Website des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich usw.).

Am 21. Jänner findet um 18 Uhr in der evangelisch-methodistischen Kirche in der Sechshauserstraße 56 im 15. Bezirk der offizielle Gottesdienst des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich statt. Die Predigt wird der syrisch-orthodoxe Chorbischof Emanuel Aydin halten.

Den Auftakt für die "Weltgebetswoche" (mit ihren zahlreichen Veranstaltungen auf lokaler Ebene) bildet der "Tag des Judentums" am 17. Jänner. Der ökumenische Gottesdienst zum "Tag des Judentums" wird vom Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich in Kooperation mit dem "Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit" veranstaltet. Unter Mitwirkung der Vertreterinnen und Vertreter der christlichen Kirchen in Wien findet der Gottesdienst am Montag, 17. Jänner, um 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Leopold (1020 Wien, Alexander-Poch-Platz 6) statt. Die Predigt hält der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker (Bibelstelle: "Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat"; Ps 124,8). (Infos: Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Tel.: 01/ 479 73 76, E-Mail:

info@christenundjuden.org).

Der "Tag des Judentums" wird außer in Österreich auch in Italien, Polen und den Niederlanden begangen. Die ökumenische Dialoggruppe "Teshuvà" aus Mailand brachte die Idee des "17. Jänner - Tag des Judentums" 1997 in die Zweite Europäische Ökumenische Versammlung (EÖV2) in Graz ein. Auf Initiative des "Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit" und des evangelischen Kirchenhistorikers Alfred Raddatz (1928-2007) griff der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich diese Anregung auf. Seit dem Jahr 2000 steht der "Tag des Judentums" im liturgischen Kalender aller Kirchen in Österreich. Metropolit Michael Staikos schrieb bei der Einführung:

"Die jahrhundertelange Verfolgung der Juden durch Christen macht es notwendig, dass auf dem Weg der Buße und der Neubesinnung eine Haltung gegenüber den Juden heranreift, die dem Evangelium entspricht.

Der Tag des Judentums ist also ein Besinnungstag für Christen". Vor der "Weltgebetswoche für die Einheit der Christen" feiern die Kirchen mit diesem Tag, was sie alle vereint und trägt: Die Verwurzelung im Judentum und die Weggemeinschaft mit den jüdischen Gemeinden heute. Es ist ein "Lehr-und Lerntag", an dem die Christen und die Kirchen Gott danken, dass sie durch Jesus an den Verheißungen des erwählten Volkes Israel teilhaben dürfen, wie es Papst Benedikt XVI. formuliert hat. (ende)

