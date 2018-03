Kardinal Schönborn: Freude über Seligsprechung von Johannes Paul II.

Der "tiefste persönliche Eindruck" war für den Wiener Erzbischof immer, den damaligen Papst als "betenden Menschen" erleben zu dürfen

Wien, 16.01.11 (PEW) Kardinal Christoph Schönborn

freut sich mit der ganzen katholischen Weltkirche, dass Johannes Paul II. am 1. Mai selig gesprochen wird. Der Ruf "Santo subito" sei gleich nach dem Tod des früheren Papstes ertönt, aber es sei dann eine "normale umfangreiche Untersuchung" durchgeführt worden. Dass diese Untersuchung relativ rasch abgeschlossen werden konnte, hänge damit zusammen, dass es "sehr viele starke positive Zeugnisse gab", sagte Kardinal Schönborn am Sonntag in einem Interview für die ORF-"Orientierung". Mitentscheidend sei die "Stimme des gläubigen Volkes" gewesen, der "Ruf der Heiligkeit", der Johannes Paul II. seit langem umgeben habe.

Der "tiefste persönliche Eindruck" sei für ihn immer gewesen, Johannnes Paul II. als "betenden Menschen" erleben zu dürfen, betonte der Wiener Erzbischof, der dem Wojtyla-Papst zum ersten Mal im Oktober 1981 begegnet war: "Der stärkste Eindruck von Johannes Paul II. war seine intensive Gottverbundenheit. Wenn er betete, tauchte er gleichsam in die Wirklichkeit Gottes ein". Der Papst habe die "Kraft des Gebetes" vermittelt.

Eine Seligsprechung bedeute im übrigen nicht die "Seligsprechung" aller Handlungen des Betreffenden, erinnerte Kardinal Schönborn:

"Auch ein Heiliger macht Fehler, auch ein Heiliger geht beichten". Johannes Paul II. habe sich in der Einschätzung des Gründers der "Legionarios de Cristo", Marcial Maciel Degollado, getäuscht, aber damit sei er nicht allein gewesen. Trotzdem habe der damalige Papst die Einleitung einer Untersuchung der vatikanischen Glaubenskongregation gegen den Gründer nicht behindert. Diese Untersuchung habe dann unter Benedikt XVI. zur Verurteilung Marciel Degollados geführt.

Kardinal Schönborn kündigte an, dass er hoffe, persönlich an der Seligsprechungsfeier am 1. Mai teilnehmen zu können. Der 1. Mai ist heuer der "Sonntag der Barmherzigkeit", jenes neue Fest, das Johannes Paul II. zugleich mit der Heiligsprechung der Krakauer Ordensfrau Faustyna Kowalska im Jahr 2000 eingeführt hatte. (ende)

