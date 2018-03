EANS-News: Nordex verstärkt Einkauf

Hamburg (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: Lars Rytter Kristensen wird neuer Chief Procurement Officer

Zum 1. März 2011 übernimmt Lars Rytter Kristensen (44)

die Leitung "Einkauf" in der Nordex Gruppe. Damit verantwortet er in Zukunft die Beschaffung der Nordex-Regionalgesellschaften in Europa, Asien und Amerika sowie deren globale Koordination. In dieser Funktion berichtet er direkt an den Vorstand Operations Dr. Marc Sielemann.

Lars Rytter Kristensen war zuletzt als Leiter des Bereichs Supply Chain Mitglied des Vorstands der Repower Systems AG. Zuvor war der gebürtige Däne in leitender Funktion für Supply Chain und Einkauf bei den Windkraftanlagenherstellern Vestas und Suzlon tätig. Sielemann: "Lars Rytter Kristensen ist der ideale Mann für die Führung unseres Einkaufs. Er verfügt allein in der Windindustrie über rund 15 Jahre Berufserfahrung und ist ein international gestandener Manager". Bei einer Wertschöpfungstiefe von rund 23 Prozent kommt dem Einkauf bei Nordex eine wichtige strategische Bedeutung zu. Zu den wesentlichen Aufgaben von Lars Rytter Kristensen zählt es, mit der bestehenden Einkaufsorganisation die Beschaffung zu globalisieren und die Kostenstruktur der Nordex Gruppe zu verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter zu stärken.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Nordex SE Bornbarch 2 D-22848 Norderstedt Telefon: +49 (0)40 30030-1000 FAX: +49 (0)40 30030-1101 Email: info @ nordex-online.com WWW: http://www.nordex-online.com Branche: Alternativ-Energien ISIN: DE000A0D6554, DE0000A0D66L2 Indizes: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share, ÖkoDAX Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Ralf Peters

Head of Corporate Communication

Tel.: +49 (0)40 300 30 15 22

rpeters@nordex-online.com