Volkswagen Sound Foundation wird Partner der CeBIT sounds! / Zusammenarbeit für die nächsten drei Jahre / Bandaufruf für Talents und ClubGigs während der CeBIT sounds!

Die Volkswagen Sound Foundation kommt zur CeBIT 2011 und wird exklusiver Automobil- und Hauptsponsor der CeBIT sounds! Die Zusammenarbeit wurde heute für die kommenden drei Jahre festgeschrieben. "Wir freuen uns sehr, mit der Volkswagen Sound Foundation einen der bundesweit wichtigsten Musikförderer für die CeBIT sounds! gewonnen zu haben. Mit dieser Kooperation verfolgen beide Partner die gemeinsame Strategie, CeBIT sounds! als weltweit einzigartiges Bindeglied zwischen Musik und ITK-Industrie weiterzuentwickeln. Wir haben erst den Grundstein für Innovation in diesem Bereich gesehen. Zusammen wollen wir die Entfesselung der ungeahnten Innovationskraft von Musik und ITK vorantreiben", erklärte Frank Pörschmann, Geschäftsbereichsleiter der CeBIT bei der Deutschen Messe AG in Hannover. "Die CeBIT sounds! ist ein spannendes Projekt mit hohem Innovationspotenzial. Sie stellt sich dem Wandel in der Musikindustrie und gestaltet diesen proaktiv mit. Diese Denkweise schätzen wir bei Volkswagen sehr und haben daher das Kooperationsangebot als zusätzliche Chance für unsere Sound-Foundation-Bands gerne angenommen", kommentiert Heike Lichte, Leiterin PR und Sponsoring bei Volkswagen. Die Volkswagen Sound Foundation gehört zu den führenden Nachwuchsförderern der internationalen Musikszene. Seit 14 Jahren unterstützt sie junge Künstler, aktuell aus den Bereichen Pop, Rock und Hip-Hop & R'n'B, auf ihrem Weg in das professionelle Musikgeschäft. Das umfangreiche Förderprogramm umfasst neben der erstklassigen Bandfactory, bei der die Bands ein Wochenende lang live performen und von den Größen der Musikszene Feedback und Einzelcoachings bekommen, auch finanzielle Unterstützung, verschiedene Auftrittsmöglichkeiten, individuelle PR- sowie Marketing-Beratung und natürlich den legendären Tourbus. Besonderen Wert legt die Volkswagen Sound Foundation auf den direkten Austausch zwischen nationalen und internationalen Stars, Newcomern und Nachwuchstalenten. Jedes Jahr kooperiert die Volkswagen Sound Foundation mit drei etablierten Musikpaten, die ihre Erfahrungen an den Nachwuchs weitergeben. Im Jahr 2010 war neben Samy Deluxe und Seal auch die Rockband Reamonn mit ihrem irischen Sänger Rea Garvey dabei. Auf der CeBIT sounds! wird sich die Volkswagen Sound Foundation als starker Partner sowohl im Ausstellungsbereich als auch im Bühnenprogramm mit Vorträgen und Bands engagieren. Geplant ist unter anderem ein Bandcontest für junge Nachwuchsbands während der Messe. Der Gewinner erhält die einmalige Chance, mit einer "Wildcard" an der Bandfactory der Volkswagen Sound Foundation teilzunehmen und sich auf der Bühne der CeBIT sounds! zu präsentieren. Die Bandfactory ist Teil des Förderpakets der Volkswagen Sound Foundation für junge Bands. Für das gesamte Förderpaket kann man sich im Übrigen direkt auf dem Stand während der Messetage bewerben. Weitere Informationen dazu unter: www.volkswagen-soundfoundation.de. Die CeBIT sounds! wurde als Treffpunkt von Musik- und ITK-Industrie zum ersten Mal im Jahr 2010 ausgerichtet. Die Ziele sind der Aufbau neuer Geschäftsmodelle und der gemeinsamene Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Vom 1. bis 5. März 2011 geht die neue interdisziplinäre Musikmesse in die zweite Runde. Unternehmen aus den Bereichen Musik-Hardware und Wiedergabegeräte, Musik-Software, Webanwendungen sowie digitale Instrumente nutzen die CeBIT sounds!, um ihre Produkte, Lösungen und Themen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Als Taktgeber für Ideen und Lösungen der digitalisierten Musikindustrie richtet sich die CeBIT sounds! an Marketingverantwortliche, Produktentwickler, Medienvertreter und Politiker sowie Musiker, Künstler und Kreative. Die CeBIT sounds! ist einer der Schwerpunkte im Bereich CeBIT life. Über die CeBIT Die CeBIT ist das weltweit wichtigste und internationalste Ereignis der digitalen Industrie. Durch ihre einzigartige Kombination aus Messe, Konferenzen, Keynotes, Corporate Events und Lounges ist sie ein bedeutender Impulsgeber für effiziente Geschäftsanbahnung und wirtschaftlichen Erfolg. Vom 1. bis 5. März 2011 fokussiert die CeBIT die zentralen Themenfelder der ITK-Branche in vier anwendungsorientierten Plattformen. CeBIT pro ist der Kern der CeBIT und zeigt effiziente und sichere ITK-Lösungen für Unternehmen. CeBIT gov präsentiert ITK-Anwendungen für die öffentliche Verwaltung und das Gesundheits¬wesen. CeBIT life macht ITK erlebbar und informiert über neue Geschäftsmodelle, die durch die veränderte Rolle des Konsumenten möglich werden. CeBIT lab zeigt wegweisende ITK-Lösungen und präsentiert die Trends von morgen. Partnerland der CeBIT 2011 ist die Türkei. Weitere Informationen unter www.cebit.de.

