Berlakovich: Bewerbungsfrist für Umweltjournalismuspreis geht in Endphase

Beste Leistungen im Umweltjournalismus werden gekürt - NachwuchsjournalistInnen haben Chance auf Sonderpreis

Wien (OTS) - Die Bewerbungsfrist des erstmals vom

Lebensministerium ausgeschriebenen Staatspreis 2011 für den besten Umweltjournalismus geht in die Endphase. Noch bis 21. Jänner können Beiträge eingereicht werden, die zwischen dem 1. Jänner 2010 und dem 31. Dezember 2010 in einem österreichischen Printmedium, im TV, Hörfunk oder Internet nachweisbar veröffentlicht wurden. "Unsere UmweltjournalistInnen tragen mit ihrer Information und ihrer Bewusstseinsarbeit maßgeblich dazu bei, Klima- und Umweltschutz in der breiten Öffentlichkeit zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Wir brauchen mündige und objektiv informierte BürgerInnen, um nachhaltig unser Klima und unsere intakte Natur zu schützen. Mit dem Staatspreis zeichnen wir hervorragende Beiträge aus, die dieser Zielsetzung deutlich Vorschub leisten", so Umweltminister Niki Berlakovich.

Am Umweltjournalismuspreis 2010 können RedakteurInnen und freie JournalistInnen mit je einem Beitrag teilnehmen, der durch ein österreichisches Medium eingereicht werden muss. Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Jury aus MedienvertreterInnen und UmweltexpertInnen. Für die Einreichung gilt das Datum des Poststempels. Fremdsprachige Beiträge können ausschließlich mit deutscher Übersetzung eingereicht werden. Darüber hinaus wird ein Sonderpreis für junge NachwuchsjournalistInnen (Höchstalter 25 Jahre) verliehen. Der Staatspreis ist mit Euro 3.000,-, der Sonderpreis mit Euro 1.500,- dotiert. Die Preisverleihung erfolgt Anfang März 2011 durch Umweltminister Niki Berlakovich.

Nähere Informationen finden Sie unter:

www.lebensministerium.at/umweltjournalismuspreis

Rückfragen: Lebensministerium, Fr. Mag. Doris Ostermann

Tel: 01/71100-6823, e-Mail: doris.ostermann @ lebensministerium.at

Einreichadresse Lebensministerium, Frau Mag. Astrid Hold, Stubenring 1, A-1012 Wien, Tel.: 01/71100-6918,e-Mail:

astrid.hold@lebensministerium.at.

