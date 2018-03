Große Werbe-Tour für doppelte Staatsbürgerschaft durch ganz Österreich

Wien (OTS) - Die Bewegung SÜD-TIROLER FREIHEIT startet in der kommenden Woche eine große Informations- und Werbeoffensive für die doppelte Staatsbürgerschaft in Österreich. Der Landtagsabgeordnete, Sven Knoll, sowie die Gemeinderätin von Meran, Reinhild Campidell, unternehmen eine Werbe-Tour durch ganz Österreich, bei der sie in den Landeshauptstädten der einzelnen Bundesländer Informationsabende und Infostände organisieren.

Ziel dieser Werbe-Tour ist es, die Bevölkerung über die doppelte Staatsbürgerschaft für die Süd-Tiroler zu informieren, sie von dessen Notwendigkeit zu überzeugen und mit den politischen Vertretern Gespräche zur Unterstützung und konkreten Umsetzung der doppelten Staatsbürgerschaft zu führen.

Seit einigen Monaten werden nun schon in Süd-Tirol, sowie im gesamten restlichen Österreich Unterschriften für eine parlamentarische Bürgerinitiative gesammelt, welche es den Süd-Tirolern ermöglichen soll, neben der italienischen Staatsbürgerschaft, die sie mit der Geburt in Süd-Tirol erhalten, durch eine doppelte Staatsbürgerschaft auch wieder die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen.

Die bisherige Unterschriftensammlung, bei der bereits an die 10.000 Unterschriften gesammelt wurden, hat gezeigt, dass die Bevölkerung in Österreich der doppelten Staatsbürgerschaft für die Süd-Tiroler sehr aufgeschlossen gegenüber steht.

Viele Menschen sind aber noch nicht ausreichend informiert, weshalb es wichtig ist den Menschen vor Ort zu erklären, warum man sich in Süd-Tirol die doppelte Staatsbürgerschaft wünscht, vor allem aber, dass dem österreichischen Steuerzahler dadurch keine Kosten, oder andere Nachteile entstehen.

Im Rahmen der Werbe-Tour werden auch politische Gespräche zur Unterstützung und Umsetzung der doppelten Staatsbürgerschaft für die Süd-Tiroler mit den politischen Vertretern der einzelnen Bundesländer geführt.

Montag, 17. Jänner 2011: Bregenz - im Gösser-Bräu, Anton Schneider-Straße 1

Dienstag, 18. Jänner 2011: Graz - im Glöcklbräu - Gerstenboden-Saal, Glockenspiel - Platz 2

Mittwoch, 19. Jänner 2011: Salzburg - im Sternbräu - Sternsaal, Griesgasse 23-25

Donnerstag, 20. Jänner 2011: Linz - im Stieglbräu zum Klosterhof, Aula-Saal, Landstraße 30

Freitag, 21. Jänner 2011: Klagenfurt - im Gasthaus Pirker, Adlergasse 16

Dienstag, 25. Jänner 2011: Innsbruck - im Hotel Sailer, Adamgasse 8, Saal Tirol

Mittwoch, 26. Jänner 2011: Wien - im Plutzer Bräu, Schrankgasse 2/Ecke Stiftgasse im Keller-Saal

Weitere Informationen online unter www.suedtiroler.at

SÜD-TIROLER FREIHEIT - Freies Bündnis für Tirol

Sven Knoll

