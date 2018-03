Erfolgreiche Lehrlinge bei KAPO

Pöllau (OTS) - Auch im neuen Jahr startet KAPO wieder erfolgreich mit Lehrlingen durch. In dem steirischen Familienbetrieb werden derzeit 13 Lehrlinge für die Bereiche Tischler, Tischlertechniker, Tapezierer oder Bürokaufleute ausgebildet. Die jungen Damen und Herren zeigten dabei im vergangenen Jahr bereits beträchtliche Erfolge, so wurde beispielsweise Tapeziererlehrling Martina Schweighofer (19) in der Berufsschule drei Mal ausgezeichnet und nahm erfolgreich bei Landes- und Bundeslehrlingswettwerben teil.

Lehrlingsausbildner Franz Schlagbauer: "Wir binden unsere Lehrlinge bei KAPO optimal in den Arbeitsprozess ein: Sie arbeiten in unterschiedlichen Abteilungen mit, lernen viel und können so herausfinden, welche Arbeit ihnen am besten liegt." Auch 2011 werden wieder neue Lehrlinge gesucht, insbesondere für den Bereich Tischler und Tischlertechniker. Interessierte sind eingeladen, ein paar Tage in den Lehrberuf zu schnuppern.

Dass die Lehrlingsausbildung bei KAPO und NEUE WIENER WERKSTÄTTE auf dem richtigen Weg ist, zeigt der Erfolg: Rund 80% der Lehrlinge bleiben im Unternehmen und werden als qualifizierte Facharbeiter zur wichtigen Stütze des Unternehmenserfolgs.

Über die KAPO Unternehmensgruppe

Erfolg über Generationen: Mit Sitz in Pöllau ist das Unternehmen in den Sparten Fenster und Türen (KAPO), sowie Möbel und Polstermöbel (NEUE WIENER WERKSTÄTTE) tätig und beschäftigt heute rund 250 Mitarbeiter an drei Standorten. Die Unternehmensgruppe setzt im Jahr rund 28 Millionen Euro um, etwa die Hälfte sind Erlöse aus dem Export. Eine wesentliche Säule des Erfolges sind die Mitarbeiter, die zum großen Teil im Unternehmen zu Spezialisten ausgebildet werden und ihr Wissen auch im Unternehmen weitergeben. KAPO ist Qualitätsführer in Design, Funktionalität und Modernität.

