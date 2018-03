MicronNexus setzt bei Abwicklung von Provisionszahlungen auf eNett International

Heathrow, England (ots/PRNewswire) - eNett

International, ein führender Anbieter innovativer, integrierter Zahlungslösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Reisebranche zugeschnitten sind, gab heute den Abschluss eines Abkommens mit MicronNexus bekannt, einer führenden Vertriebsplattform für Mietwagen, die der TUI Travel PLC gehört. Im Rahmen des Abkommens wird eNett die Abwicklung Provisionszahlungen an die Reisebüros übernehmen. MicronNexus uns seine Reisebüro-Partner erwarten erhebliche Vorteile durch den Einsatz der eNett-Lösung, die für die automatische Abwicklung, Abstimmung und Aufzeichnung sämtlicher Provisionen entwickelt wurde.

Die hochmoderne eNett-Anwendung fügt sich nahtlos in die Plattform von MicronNexus ein und sorgt dafür, dass die Reisebüros ihre Provisionszahlungen direkt auf ihrem Bankkonto gutgeschrieben bekommen und in Echtzeit eine Vielzahl webbasierter Berichte abrufen können. Reisebüros, die sich für eNett anmelden, können darüber hinaus Zahlungen von und an andere Nutzer tätigen und empfangen.

"Die eNett-Lösung ist unser wichtigstes Produktangebot und ein einziger Verbindungspunkt zur modernen Zahlungswelt", erklärte Rob Bishop, Executive Director von eNett International. "Wir freuen uns, nun mit MicronNexus zusammenzuarbeiten und die Abwicklung von Provisionszahlungen an die mit ihnen zusammenarbeitenden Reisebüros vollständig zu automatisieren", fügte er hinzu.

"Wir sind immerzu auf der Suche nach innovativen Lösungen, die zu unserer dynamischen internationalen Expansion beitragen und die Abläufe für unsere Kunden aus der Reisebranche effizienter gestalten. Durch eNett sind wir in der Lage, von der manuellen Zahlung von Provisionen auf eine vollkommen automatisierte Lösung umzusteigen", so Andreas Nau, Managing Director von MicronNexus. "Durch die Beziehung zu eNett International sind wir ausserdem in der Lage, weiter in andere Märkte vorzudringen, da wir Provisionszahlungen an neue Kunden aus der Reisebranche ermöglichen", ergänzte Nau.

Für Reisebüros in Grossbritannien, Deutschland, Spanien, Italien und Portugal, die Kunden von MicronNexus sind und Travelport GDS verwenden, wird die eNett-Lösung im ersten Quartal 2011 zur Verfügung stehen.

Informationen zu eNett International (http://www.enett.com)

eNett International, ist ein führender Anbieter innovativer, integrierter Zahlungslösungen, die speziell für die Anforderungen der Reisebranche entwickelt wurden. Zu den erstklassigen Lösungen des Unternehmens zählen Kreditkartenverarbeitung, elektronischer Zahlungsverkehr/Lastschriftverfahren , Händlerservice und Ausstellung virtueller Kontonummern. Diese Lösungen werden über internetbasierte Technologie angeboten und können einzeln oder in Verbindung mit einer Vielzahl von Kreditoren-/Debitorensystemen eingesetzt werden. Einer der wichtigsten Bestandteile des Angebots von eNett International ist die zentralisierte Sammlung von Zahlungsdaten, wodurch Abläufe effizienter, Kosten gesenkt und der Vertrieb in der gesamten Wertschöpfungskette der Reisebranche gesteigert werden. eNett International ist ein Gemeinschaftsunternehmen mit Travelport, einem breitgefächerten Unternehmen für Geschäftsdienstleistungen und führenden Anbieter von Lösungen zur Verarbeitung kritischer Transaktionen für Unternehmen aus der globalen Reisebranche.

Informationen zu MicronNexus

MicronNexus, ein Tochterunternehmen des weltweit grössten Leisure-Travel-Konzerns TUI Travel, ist marktführend im Bereich der Technologie für Mietwagenfirmen und bietet Benutzeroberflächen für lokale sowie global tätige Mietwagenfirmen. Einhundert Fluggesellschaften, Technologieunternehmen, Partner und Reiseveranstalter setzen das System erfolgreich ein, um hohe Umsätze zu erzielen und die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten.

