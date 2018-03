Stadtmarketing Wels GmbH & TVB Wels übersiedelt: Seit Jahreswechsel werden Gäste und Kunden am Stadtplatz 44 serviciert

Wels (TP/OTS) - Nach zehn Jahren am Kaiser-Josef-Platz übersiedelten das Stadtmarketing Wels und der Tourismusverband Wels zum Jahreswechsel auf den Stadtplatz 44 in die Gortana Passage. Das ehemalige Tourist & Cityservice findet sich als neue Wels Info im Erdgeschoss, die Büros der Stadtmarketing Wels GmbH und des Tourismusverbandes sind im ersten Stock. Die Nähe zum Welios(C) machte im Sinne einer optimalen Gästebetreuung diesen Schritt notwendig.

Offen, hell und freundlich präsentiert sich die neue Wels Info am Stadtplatz als Anlaufstelle für Touristen, Bewohner und Kaufleute. Mit der modernen und funktionellen Ladenausstattung ist man nun auch gerüstet für die vielen Gäste, die nach dem Besuch des Welios(C) ab April 2011 einen Abstecher auf den Stadtplatz machen werden.

Die neue Wels Info befindet sich im Erdgeschoss, das Office des Tourismusverbandes und des Stadtmarketings in der ersten Etage. Auf gleicher Fläche wie am alten Standort bietet das neue Büro eine Kostenersparnis gegenüber der ehemaligen Adresse und durch eine bessere räumliche Nutzung kürzere Wege für Kunden und Gäste.

Ein Großteil der bisherigen Büros am Kaiser-Josef-Platz wird voraussichtlich wieder als Wohnungen verwertet, die Erdgeschoß-Fläche bleibt ein Geschäftslokal. Für Rückfragen steht Ihnen dazu gerne das Team der Wohnbau 2000 Ges.m.b.H., Weißenwolffstrasse 1, 4020 Linz unter 0732 / 77 91 11 oder linz @ wohnbau2000.at zur Verfügung.

Bis Ende Jänner wird mit der Umfirmierung zur Wels Marketing & Touristik GmbH eine weitere Neuerung wirksam. Damit sollen die enge Vernetzung sowie das Service aus einer Hand auch nach außen transportiert werden. Das Team der Marketing & Touristik GmbH ist ab sofort unter 0043/7242/67722 mit den bekannten Durchwahlen erreichbar.

