Hofer-Notebook: Um 599 Euro starke Leistung für grenzenlose Unterhaltung

Ab 20.1. ist das neue Notebook mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, 640 Gigabyte Festplatte und einem 17,3-Zoll-Bildschirm in HD-Qualität in jeder Hofer-Filiale zu haben.

Sattledt (OTS) - Jetzt mit Schwung ins neue Jahr starten und mit

der richtigen Technik die persönliche Performance steigern. Hofer bietet ab 20. Jänner 2011 das entsprechende Notebook dafür. Das neue Medion Design-Notebook AKOYA E7216 bietet alles, was das Anwenderherz begehrt. Der Intel Core i3-380M Prozessor mit 2,53 Gigahertz und 4 Gigabyte Arbeitsspeicher sorgen für die notwendige Geschwindigkeit für komplexe Anwendungen und ein ausgefeiltes Entertainment. Den notwendigen Platz für all Ihre Dateien bietet die 640 Gigabyte S-ATA Festplatte. Auf dieser Festplatte haben zum Beispiel mehr als 125.000 Musiktitel oder Fotos Platz. Der 43,9 cm bzw. 17,3-Zoll-Bildschirm überzeugt mit HD-Auflösung von 1.600 x 900 Pixel und ermöglicht brillantes Filmvergnügen im 16:9 Format. Für das mobile Fernsehvergnügen ist ein USB DVB-T Mini-Adapter mit Fernbedienung im Gesamtpaket inkludiert. Weitere Features sind unter anderem ein blitzschneller USB 3.0-Anschluss, ein 8 x Multistandard DVD-/CD-Brenner und ein umfangreiches Softwarepaket, in dem auch das Betriebssystem Windows 7 (Home Premium 64 Bit) enthalten ist. Das Kraftpaket um 599 Euro überzeugt aber nicht nur mit einer Top-Ausstattung, sondern auch mit schlanken 3,3 Kilogramm Gewicht und mit einem 8-Zellen-Li-Ionen-Hochleistungsakku, der für lange Laufzeiten auch ohne Steckdose sorgt.

