FH Krems: Fünf neue Studiengänge starten im Herbst 2011

Krems (OTS) - Die IMC FH Krems erweitert ihr Studienangebot und bietet ab September fünf weitere Masterstudiengänge in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften und Life Sciences an. In jeweils vier Semestern eignen sich Studierende vertieftes fachliches Wissen, Management Skills und praktisches Know-how an. Die Studiengänge werden Vollzeit oder berufsbegleitend in englischer und deutscher Unterrichtssprache angeboten.

Die neuen Masterstudiengänge "Marketing and Sales", "Management von Gesundheitsunternehmen", "Unternehmensführung für KMU", "Management" und "Regulatory Affairs" werden ab September zu den bestehenden, erfolgreichen Masterstudiengängen "Tourismusmanagement & Freizeitwirtschaft", "Exportorientiertes Management" und "Medizinische und Pharmazeutische Biotechnologie" ins Programm der FH Krems aufgenommen. "Mit dem erweiterten Studienangebot berücksichtigt die FH Krems die neuen Anforderungen des Arbeitsmarktes und bietet bestmögliche Ausbildung in zukunftsorientierten Branchen", so Rektorin Prof. (FH) Mag. Eva Werner.

Nachhaltige Unternehmensführung

Mit dem Masterstudium werden Bachelor-Absolventen auf leitende Positionen und internationale Anforderungen vorbereitet. Einige Studienrichtungen bieten zudem die Möglichkeit der Spezialisierung, wie etwa auf Brand- und Key Account Management im Marketing oder Controlling und Human Resources im Management. Die Besonderheit des Masterstudiengangs "Management" liegt in der Orientierung am Konzept der nachhaltigen Unternehmensführung. Mit Vorlesungen in englischer Sprache und einem hohen Anteil an Fallstudienorientierung beweisen die Masterstudiengänge erneut die internationale und praxisorientierte Ausrichtung der FH Krems. Um die Unterrichtsqualität und individuelle Betreuung der Studierenden zu gewährleisten, sind die Plätze in allen Studienrichtungen begrenzt.

Berufsbegleitend zum Master

Die Studiengänge "Exportorientiertes Management", "Unternehmensführung für KMU", "Management von Gesundheitsunternehmen" und "Regulatory Affairs" werden auch berufsbegleitend angeboten. Sie sind so ausgerichtet, dass sich Studium und Beruf gut vereinbaren lassen.

Die neuen Masterstudien starten vorbehaltlich der Genehmigung durch den Fachhochschulrat im September 2011. Weitere Infos unter www.fh-krems.ac.at.

