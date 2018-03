ÖSTERREICH: FP-Strache trifft sich mit Hisbollah

Der FPÖ-Chef plant eine brisante Auslandsreise in den Libanon

Wien, Beirut. (OTS) - Heinz-Christian Strache, Chef der österreichischen Freiheitlichen, will sich im Libanon mit Vertretern der radikal-islamischen Hisbollah treffen - das berichtet die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer heutigen Donnerstagausgabe. Die pro-iranische Hisbollah gilt in den USA, Großbritannien und in Israel als gefährliche Terror-Organisation. Im Libanon selbst brachte sie mit dem Rückzug ihrer Spitzenpolitiker am Mittwoch die Regierung zu Fall.

Im Gespräch mit der Tageszeitung ÖSTERREICH erläutert Strache seine Beweggründe für die brisante Reise: "Es wäre verwegen, sich im Nahost-Konflikt nur auf eine Seite zu stellen. Man muss mit allen reden." Neben seinem Treffen mit der Hisbollah sucht Strache im Libanon - wie er ÖSTERREICH erklärt - auch Kontakt zu Vertretern der christlichen Bevölkerung.

Strache möchte nach seinem Besuch in Israel im Dezember 2010 -dort besuchte er Siedlungen und palästinensische Autonomiegebiete -verstärkt außenpolitisch tätig werden. Der FP-Chef wandelt, wie ÖSTERREICH schlussfolgert, gewissermaßen auf den Pfaden Jörg Haiders, den es sehr oft in den Orient gezogen hatte.

