Österreichischer Akkreditierungsrat genehmigt internationales Doktorats-Studium "Health Technology Assessment (HTA)"

Abänderung des Doktorats-Studiums Pflegewissenschaft der UMIT

Hall in Tirol (OTS) - In seiner dieswöchigen Sitzung hat der Österreichische Akkreditierungsrat (ÖAR) nach einer strengen und intensiven Qualitätsprüfung grünes Licht für das internationale Doktorats-Studium "Health Technology Assessment (HTA)" und für die Abänderung des Doktorats-Studiums der Pflegewissenschaft an der Tiroler Health & Life Sciences Universität UMIT gegeben. Die Rektorin der UMIT Univ.-Prof. Dr. Christa Them zeigte sich erfreut über diese positiven Entscheidungen des Akkreditierungsrates.

"Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert, der Leiter des UMIT-Departments für Public Health, Informationssysteme und HTA, hat in den vergangenen Jahren mit dem HTADS Continuing Education Program, mit dem Master-Studium Health Technology Assessment, Evidence-Based Healthcare and Decision Science und jetzt mit dem Doktorats-Studium HTA eine international sichtbare qualitativ hochwertige universitäre Aus- und Weiterbildungsplattform in einem Bereich der Gesundheitswissenschaften entwickelt, der für Entscheidungsträger im Gesundheitswesen in Zukunft unverzichtbar ist", freut sich Them.

Das Doktorats-Studium Pflegewissenschaft, das die Rektorin als Leiterin des Departments für Pflegewissenschaft und Gerontologie verantwortet, wurde bereits 2006 akkreditiert. "Wir haben für dieses Doktorats-Studium jetzt beim ÖAR einige Abänderungen beantragt und das Studium damit an die aktuellen Erfordernisse des Bologna-Prozesses angepasst. Wesentliche Änderungen betreffen vor allem die Verlängerungen der Regelstudiendauer von zwei auf drei Jahre und die Erhöhung des Curricularen Anteils", sagte Them dazu. Das jetzt neu akkreditierte Doktorats-Studium der Pflegewissenschaft werde im Wintersemester 2011 starten.

Die Entscheidungen des ÖAR bedürfen noch der Genehmigung durch die Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung.

