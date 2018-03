'Baulicher Brandschutz' berufsbegleitend mit Master-Abschluss studieren - Fernstudiengang der TU Kaiserslautern erfolgreich akkreditiert

Kaiserslautern (ots) -

Das Distance and Independent Studies Center (DISC) der Technischen Universität Kaiserslautern bietet im Wintersemester 2011/2012 ein berufsbegleitendes Fernstudium 'Baulicher Brandschutz und Sicherheitstechnik' mit Master-Abschluss an. Das viersemestrige Studium wurde vor wenigen Tagen erfolgreich durch die Agentur ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V.) für die Vergabe des akademischen Grades 'Master of Engineering' akkreditiert. Zielgruppe sind Architekten und Bauingenieure mit Hochschulabschluss wie z.B. Selbständige oder Angestellte in Planungsbüros sowie Fachleute in Behörden, in der Industrie oder in der Wohnungswirtschaft. Der Studiengang wird fachlich verantwortet vom Fachbereich Architektur/ Raum- und Umweltplanung / Bauingenieurwesen der TU Kaiserslautern. Wissenschaftlicher Leiter ist Professor Hermann Heinrich. Durch die Novellierung der Landesbauordnung im Jahr 1999 ist die Umsetzung der Verordnungen, Gesetze und Vorschriften zum Baulichen Brandschutz eine Aufgabe des Planers bzw. Entwurfsverfassers geworden, der sich damit einer neuen hohen Verantwortung gegenüber sieht, die noch vor wenigen Jahren so nicht vorhanden war. Da bislang nur jeder zehnte Absolvent eines Architektur- oder Bauingenieurstudiums die Thematik des Baulichen Brandschutzes während seines Studiums kennen gelernt hat, ist das erforderliche Fachwissen nur selten vorhanden. Das Fernstudium leistet einen Beitrag zur Deckung dieses hohen Qualifizierungsbedarfs. Er vermittelt Kenntnisse in den Themenbereichen 'Brandentstehung und -bekämpfung', 'Organisatorischer Brandschutz', 'Bauen im Bestand', 'Sicherheitstechnik' und andere mehr. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein abgeschlossenes Bauingenieur- oder Architekturstudium an einer Universität oder Fachhochschule sowie der Nachweis einer mindestens einjährigen Berufstätigkeit nach dem Erststudium. Anmeldungen für das WS 2011/2012 sind ab Mai 2011 möglich. Information: TU Kaiserslautern, DISC Postfach 30 49 D-67653 Kaiserslautern Tel.: ++49 (0)631 205 5022 Fax: ++49 (0)631 205 4940 E-Mail: zfuw @ zfuw.uni-kl.de Internet: www.zfuw.de

