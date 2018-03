Winterwunderwelt Ferienland Kufstein

Kufstein (TP/OTS) - Nur wenige Eingeweihte wissen, wofür in der Internetadresse des Ferienlandes Kufstein - http://www.kufstein.com -die drei Ws wirklich stehen! Richtig: WinterWunderWelt - nachprüfbar in diesem rundum perfekten Zauberwinter 2011. Und zwar in der mittelalterlichen Festungsstadt Kufstein, im Kurort Bad Häring, in den Passionsspielorten Erl und Thiersee samt Thierseetal, im Haflinger- und Wanderdorf Ebbs sowie in Niederndorf, am Niederndorferberg, in Langkampfen und in Schwoich.

Ski- und Snowboardfahrer haben die Qual der Wahl

Pistenvergnügen wird in und um das Ferienland Kufstein groß geschrieben. Die Region darf sich als Tor zur "SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental", dem größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs (mit mehr als 90 Bahnen und Liften und 279 Pistenkilometern) bezeichnen, verfügt aber auch über ein schönes Angebot an Aufstiegshilfen für Ski- und Snowboardfahrer, die erst am "Karrierestart" stehen oder es gerne gemütlich und nicht ganz so schnell und steil angehen. Hager- und Sonnseitlift in Thiersee oder "Zahmer Kaiser"-Lift in Durchholzen gehören zu letztgenannter Kategorie und gelten als absolute "Liebhaberpisten". Da wie dort werden in den Skischulen exzellente Kurse für Kinder, Anfänger und Leicht Fortgeschrittene angeboten. Sehr beliebt ist bei den Pistenflitzern indes auch der Abend- bzw. Nachtskilauf in Durchholzen (jeweils Dienstag 19 bis 21 Uhr) oder im nahen Söll in Tirol. Zwischen den Orten des Ferienlandes und jenen der SkiWelt Wilder Kaiser verkehren übrigens regelmäßig Skibusse zum Nulltarif.

Winterfreuden auch abseits von Ski & Boards

Man muss nicht zwingend Skifahrer/in oder Snowboarder/in sein, um ein glühender Fan der WinterWunderWelt des Ferienlandes Kufstein und seiner charmanten Orte zu werden. Abseits der Pisten erwartet die Besucher während der kalten Jahreszeit ein kaum zu überbietendes Angebot an Aktivitäten, die wahlweise sportlich, erholsam und/oder unterhaltsam ausfallen. Langlaufen, Rodeln, Schneeschuhwandern, Eisstockschießen, Kutschenfahrten, ... all diese Dingen kann man kaum irgendwo schöner und besser nachkommen als im Ferienland Kufstein.

