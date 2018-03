HC International bietet Kunden .tel-Domains über TelChina an

(http://telnic.tel), der Registry Operator der preisgekrönten kommunikationsorientierten Top Level Domain .tel (TLD), und TelChina (http://telchina.tel), der strategische Partner in China, gaben heute bekannt, dass HC International (http://www.hc360.com - HK8292), ein führender B2B E-Commerce-Anbieter und -Dienstleister im Bereich des klassischen Marketings in China, damit begonnen haben, ihren 170.000 Kunden der Southwest Operations Centre-Plattform .tel-Domains anzubieten.

Lucy Wang, CEO von TelChina, erläuterte: "Wir freuen uns, dass HC International der erste führende Dienstleister in China ist, der .tel-Domains in seine E-Commerce-Dienstleistungen einführt. Angesichts der wachsenden Bedeutung einer Online-Präsenz für Unternehmen und einer Zunahme der Nutzung des mobilen Web verbessert die Versorgung mit .tel-Domains die Auffindbarkeit, die Zugänglichkeit und das Ansehen ihrer Kunden sowohl in China als auch im Ausland."

Mit mehr als 10 Millionen registrierten Mitgliedern aus über 32 Branchen ist HC International in China ein führender B2B E-Commerce-Dienstleister. HC International wird die Versorgung ihrer 170.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen ihrer Southwest Operations Centre-Plattform schrittweise aufnehmen. Die Unternehmen werden von den .tel-Domains, die mit den aktuellen Dienstleistungen von HC International verbunden sind, profitieren. Sie können in einer plattformübergreifenden Umgebung gefunden werden und ihre Kommunikationseffizienz erhöhen, indem sie ihren Kunden über .tel unterschiedliche Kommunikationsangebote unterbreiten, zu denen Mikrosites gehören, die für die mobile Nutzung optimiert sind.

Der CEO von Telnic Limited, Khashayar Mahdavi, dazu: "Wir glauben, dass 2011 ein aufregendes Jahr für TelChina und .tel wird, da sie von Organisationen wie HC International rasch angenommen werden. Wir gehen von einer beschleunigten Annahme der .tel-Domains durch E-Commerce-, Online-Marketing- Telekommunikations-Unternehmen in der Region aus, sobald der Erfolg dieser und anderer Abschlüsse offenkundig wird."

Über HC360

Das 1992 gegründete Unternehmen (http://www.hc360.com (HK8292)) ist ein führender B2B E-Commerce-Dienstleister in China. Im Dezember 2003 ging es erfolgreich an den Markt für Wachstumsunternehmen (Growth Enterprises Market - GEM) der Stock Exchange of Hong Kong Limited und wurde zum ersten börsenotierten Unternehmen für Informationsdienstleistungen und B2B E-Commerce-Dienstleistungen des Festlands. Derzeit verzeichnet das Unternehmen mehr als 10 Millionen registrierte Nutzer und bedient bis zu 8 Millionen Kunden aus mehr als 32 Branchen. Damit ist es der einflussreichste E-Commerce-Dienstleister in China.

