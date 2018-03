21. Baumesse Oberwart 20. - 23. Jänner 2011 Messe Oberwart. Wie immer Sie auch wohnen wollen....... Planen Sie mit uns!

Oberwart (OTS) - 290 Aussteller, Schwerpunkte Energie sparen und

vor allem Energie gewinnen, thermisches Sanieren, Neubau, Sicherheit & Garten. Die 21. Baumesse Oberwart ist Ihr innovativer Partner rund ums Haus!

Der Slogan der 21. Baumesse Oberwart sagt eigentlich schon alles über die Veranstaltung aus: Wie immer Sie auch wohnen wollen - Planen Sie mit uns!

Und genau das ist die Stärke der Baumesse in Oberwart. Egal ob Neubau, Sanierung oder der Garten, egal ob Sonnenkraft, Erdwärme, Windkraft oder Biomasse, egal ob Küche, Wohnzimmer oder Schrankraum und egal ob Sie erst vor dem Beginn, in der Mitte oder beinahe schon fertig mit der Umsetzung Ihres Wohntraums sind - die Baumesse Oberwart bietet frische und vor allem kompetente Ideen und Lösungen rund ums Bauen und Wohnen.

Markus Tuider vom Veranstaltungsteam:"Die Baumesse ist eine einzigartige Informationsplattform. Es ist für uns als Veranstalter nicht wichtig ob unsere Besucher mit einer konkreten Kaufabsicht zur Messe kommen. Das ergibt sich von selbst. Wichtig ist, dass die Baumesse als Partner angenommen wird. Als Partner für Innovationen, als Partner mit ausgezeichneter Lösungskompetenz und vor allem als Partner, der für jede Idee oder für jedes Problem die richtigen Kontakte schaffen kann. Deshalb: Wie immer Sie auch wohnen wollen, planen Sie mit uns!"

21. Baumesse Oberwart - wieder Ausgebucht!

Das Angebot der 21. Baumesse Oberwart besticht durch gewohnt hohe Qualität und deckt alle Bereiche rund ums Bauen & Wohnen ab. Alle Hallen, die der Baumesse Oberwart zur Verfügung stehen, sind in Betrieb und mit 290 Ausstellern, bereits seit Mitte November, absolut ausgelastet. Somit stößt die Baumesse Oberwart, bereits zum 3mal in Folge, an die räumlichen Grenzen.

Die Schwerpunkte liegen im Energie sparen & Energie gewinnen, dem Sanieren, dem Neubau, der Sicherheit rund ums Haus sowie der Gartengestaltung.

Energie sparen und Energie gewinnen sind mit Abstand die wichtigsten Themen unserer Zeit. So werden auf der Baumesse Oberwart, über 100 Produzenten sowie regionale Installateurbetriebe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik, Windkraft und Biomasseheizanlagen präsentieren. Ebenso sind Holzheizungen in allen Varianten, Kachel- und Kaminöfen sowie Öl- und Gasheizungen präsent.

Die Sonderschau Passiv- und Plusenergiehaus präsentiert sich im neuen Kleid unter dem Slogan: "Bei uns ist die Zukunft bereits Realität"! Grundsätzlich beschäftigt sich diese Sonderschau mit dem neuesten Standart des Hausbauens. Der Schwerpunkt dieser Sonderschau liegt heuer in einer interaktiven Show, wobei die Besucher die Themen selbst vorgeben können. Täglich finden 3 Shows, im Zentralfoyer beim Haupteingang, statt.

Selbstverständlich wird auch wieder der Garten thematisiert. Die Wohnbauförderung, der Sicherheitscorner, Küche und Wohnen sowie die thermische Sanierung stellen weitere wichtige Punkte im Angebot der 21. Baumesse Oberwart dar.

Es ist somit ein vollständiges Angebot, rund um Haus, Wohnung und Garten im Rahmen der 21. Baumesse Oberwart, gegeben. Also: "Wie immer Sie auch wohnen wollen....... planen Sie mit der 21. Baumesse Oberwart".

Baumesse Oberwart, vom 20. - 23. Jänner, täglich 9.00 - 18.00 Uhr, Messegelände Oberwart. Eintritt Euro 5,-, Ermäßigung für Schüler, Studenten, Bundesheer in Uniform und Pensionisten Euro 3,50, Kinder bis 12 Jahre Eintritt frei. Info: 03352/33022 www.burgenland-messe.at

Rückfragen & Kontakt:

Markus Tuider, 03352/33022 oder 0664/1833830

Bildnachweis: Burgenland Messe Betriebsges.m.b.H & Co. KG