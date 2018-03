EANS-News: Software AG / Software AG überschreitet 1 Milliarde Euro Umsatzziel bereits in 2010

Darmstadt (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Software AG überschreitet 1 Milliarde Euro Umsatzziel

bereits in 2010

Vorläufige Zahlen zeigen einen Umsatzanstieg von ungefähr 30 Prozent für das Geschäftsjahr 2010

Nettoergebnis wächst ca. 19-20 Prozent

Darmstadt - 12. Januar 2011 - Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) hat bekannt gegeben, dass sie ihr 1 Milliarde Euro Umsatzziel bereits im Geschäftsjahr 2010 überschritten hat, ein Jahr früher als geplant. Basierend auf den vorläufigen Zahlen erwartet das Unternehmen einen ungefähr 30-prozentigen Anstieg des Gesamtumsatzes verglichen mit 2009. Software AG erwartet eine Steigerung des Nettoergebnisses von ca. 19-20 Prozent, was am oberen Ende der im Oktober bereits erhöhten Prognose liegt. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2010 werden am 27. Januar 2011 veröffentlicht.

Eine gute Nachfrage im Datenmanagement-Geschäft der Software AG (Enterprise Transaction Systems) sowie nach der neuen Produktpalette zur Optimierung von Geschäftsprozessen sowohl im Finanz- als auch im Öffentlichen Sektor hat deutlich zu den gestiegenen Ergebnissen beigetragen.

Das Unternehmen betonte außerdem, dass die schnelle Integration von IDS Scheer und die gemeinsamen Vertriebserfolge im Projektgeschäft ebenfalls zur Umsatzsteigerung sowie zum Wachstum des Nettoergebnisses beigesteuert haben.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Software AG Uhlandstr. 12 D-64297 Darmstadt Telefon: +49 (0)6151 92 1899 FAX: +49 (0) 6151 92 1933 Email: investor.relations @ softwareag.com WWW: http://www.softwareag.com Branche: Software ISIN: DE0003304002 Indizes: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Amtlicher Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Otmar F. Winzig

Senior VP Investor Relations & Compliance

Tel.: +49 (0) 6151 92-1669

E-Mail: otmar.winzig @ softwareag.com