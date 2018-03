BZÖ-Pressedienst: Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Wien (OTS) - Medieninhaber: Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ), Bündnisteam - Volksgartenstraße 3, 1010 Wien

Bündnisteam: Josef Bucher, Herbert Scheibner, Gerald Grosz, Ursula Haubner, Stefan Petzner, Ewald Stadler, Michael Tscharnutter, Gerhard Huber, Robert Stark, Christoph Hagen, Jörg Steiner, Peter Westenthaler, Sigisbert Dolinschek, Katharina Peschko-Gruber, Markus Fauland, Inge Gaiswinkler, Martina Schenk, Marc Pommer-Gutschy, Christian Ebner, Heidrun Tscharnutter, Veit Schalle

Bundesgeschäftsführer: Michael Richter, Willhelm Korak

Grundlegende Richtung: Programm des BZÖ beschlossen am Bündniskonvent am 02.05.2010 in Wien

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ - Bundespressesprecher Heimo Lepuschitz