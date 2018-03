Hans Makart-Schaurestaurierung im Oberen Belvedere

Wien (OTS) - Ab heute, 11. Jänner, haben Besucher im Oberen Belvedere die Möglichkeit, den Restauratoren des Belvedere bei der Arbeit über die Schulter zu sehen. In Vorbereitung der Hans Makart-Ausstellungen, die im Sommer 2011 zeitgleich im Belvedere und dem Wien Museum zu sehen sein werden, wird das monumentale Gemälde "Der Triumph der Ariadne" (1873-1874) restauriert. Gestern wurde das 5 x 8 Meter große Bild mit Hilfe eines Krans von außen in den ersten Stock des Oberen Belvedere gehoben und im sogenannten Makartsaal auf dem Boden positioniert. In den nächsten Wochen werden nun der Zustand des Ölgemäldes überprüft und konservatorische und restauratorische Maßnahmen gesetzt.

Die Ausstellung "Makart. Maler der Sinne" wird von 9. Juni bis 9. Oktober 2011 im Unteren Belvedere gezeigt.

