"Adipositas Selbsthilfegruppen": Neues Service - Telefonsprechstunde mit Allgemeinmedizinerin

Dr.in Brigitte Schulte als medizinische Anlaufstelle zwei Mal wöchentlich für Patienten erreichbar

Wien (OTS/Adipositas SHG) - Der Verein

"Adipositas-Selbsthilfgruppen - Hilfe zur Selbsthilfe bei Fettleibigkeit" kann mit einem neuen Service für Betroffene, Ratsuchende und Angehörige aufwarten: "Es freut mich", so die Präsidentin des Vereins, Elisabeth Jäger, "dass Dr.in Brigitte Schulte aus Wien sich bereit erklärt hat, zwei Mal wöchentlich Telefonsprechstunden abzuhalten. Schulte hat jahrelange Erfahrung als Allgemeinmedizinerin und ist auch selbst Patientin - sie hat mittels Magenbypass den Weg aus dem Übergewicht gefunden." Dr.in Brigitte Schulte wird nunmehr jeden Dienstag zwischen 11.00 und 13.00 Uhr und jeden Freitag von 18.00 bis 20.00 Uhr unter der Telefonnummer 0664/2322624 für medizinische Fragen zur Verfügung stehen. ****

"Ich bin davon überzeugt, dass dieses neue Angebot für zahlreiche Adipositas-Patienten nützlich ist. Denn viele Menschen, die unter starkem Übergewicht leiden, haben sich oftmals längst in die soziale Isolation begeben. Hier können sie nunmehr erste Informationen, Ratschläge und Hilfestellungen bekommen. So mancher Adipöse meidet ja auch den Kontakt mit Ärzten, hat Scheu in eine Ordination zu gehen", betont Jäger. "Auch Patienten, die bereits einen bariatrischen Eingriff hinter sich haben und medizinischen Rat brauchen, können bei der Telefonsprechstunde Rat erhalten.

Über "Adipositas Selbsthilfegruppen":

Der Verein "Adipositas Selbsthilfegruppen" wurde im Herbst 2007 gegründet und fasst mehr als 25 österreichische Selbsthilfegruppen unter einem Dach zusammen. In den Selbsthilfegruppen wird Adipositas-Erkrankten Hilfe geboten und mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Die "Adipositas Selbsthilfegruppen" werden von Betroffenen geleitet und zeigen Therapiemöglichkeiten für die nicht heilbare Krankheit Adipositas auf.

Weitere Informationen unter www.adipositas-shg.at.

