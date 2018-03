EANS-Stimmrechte: GESCO AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Stefan Heimöller

Staat: Deutschland

Herr Stefan Heimöller, Deutschland, hat uns am 11.01.2011 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der GESCO AG am 10.01.2011 die Schwelle von 10% überschritten hat und nun 10,01% (Stk. 302.648) beträgt.

Wuppertal, 11. Januar 2011

GESCO AG

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

GESCO AG
Döppersberg 19
D-42103 Wuppertal
WWW: http://www.gesco.de

Rückfragen & Kontakt:

Oliver Vollbrecht

Leiter Investor Relations

T.: +49(0)202 24820 18

info@gesco.de