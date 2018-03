Kennenlernen: Jüngere Frauen machen sich rar

Viele Großmütter raten der Enkelin gern: Willst Du gelten, mach Dich selten. Tatsächlich halten sich vor allem junge Frauen an die Regel und machen sich beim Verehrer rar. So das Ergebnis der ElitePartner-Singlestudie©, in der die Online-Partnervermittlung über 2.000 Frauen befragte. Jede Dritte spielt die Coole Jede dritte Frau zwischen 18 und 29 Jahren macht sich beim Kennenlernen gern ein wenig rar, um interessanter zu scheinen. Bei Älteren ist rar machen out? Mit dem Alter werden Frauen offener: In der Altersgruppe über 30 Jahren spielt nur noch jede fünfte Frau das Spielchen der Unnahbaren. Bei den Frauen über 55 Jahren sogar nur jede Zehnte. ?bei Männern auch Nur zwölf Prozent der Männer gefällt es, wenn sie sich beim Kennenlernen in die Pose des Fräulein Rühr mich nicht an begibt. Kommentar: Zuviel Stolz hat in der Liebe nichts zu suchen Je mehr wir für etwas kämpfen müssen, desto mehr begehren wir es. Richtig? "Nein, die Dosis ist ausschlaggebend", erklärt Diplom-Psychologin Lisa Fischbach von ElitePartner.at. "Das Spiel mit Aufmerksamkeit und Zurückhaltung kann charmant wirken, nur muss die Mischung stimmen. Natürlich sollte frau nicht gleich beim ersten Date alles geben, sondern sich auch erobern lassen. Das mögen sogar viele Männer. Wer aber an einer Beziehung interessiert ist, sollte die Unnahbare nicht zu sehr übertreiben. Zuviel Stolz hat in der Liebe nichts zu suchen, wir müssen uns öffnen, um uns näher zu kommen." Über ElitePartner.at ElitePartner.at ist die Partnervermittlung für Akademiker und Singles mit Niveau. Auf der Basis eines wissenschaftlichen Persönlichkeitstests ermittelt das EliteMatching die Mitglieder mit der größten Übereinstimmung. Jede Anmeldung sowie jede Profiländerung wird von Hand auf Niveau und Seriosität geprüft. Vielfache Auszeichnungen und Testsiege belegen die hohe Qualität des Service. ElitePartner.at ist eine Tochter der Tomorrow Focus AG. Über die ElitePartner-Singlestudie© Die ElitePartner-Singlestudie© ist die größte, umfassendste Singlestudie im deutschsprachigen Raum. Für die Erhebungswelle XI wurden 6.710 deutschsprachige Singles in Kooperation mit dem Online-Marktforschungsinstitut Fittkau und Maaß im April und Mai 2010 befragt.

