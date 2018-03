Ralf Schweighöfer neuer CEO von DHL Express in Österreich

Guntramsdorf (OTS) - Ralf Schweighöfer heißt der neue Geschäftsführer und Country Manager von DHL Express in Österreich. Der 44jährige übernahm am 1. Januar 2011 diesen Aufgabenbereich. Wolfgang P. Albeck, Managing Director DHL Express Area Germany/Alps, hatte die Funktion des CEO/CM seit Mitte 2009 inne und verbleibt weiterhin in der Geschäftsführung in Österreich.

"Wir wollen 2011 in Österreich unsere Stärken im zeitdefinierten Expressgeschäft weiter ausbauen und damit durchstarten. Ralf Schweighöfer wird sich gezielt auf die Marktanforderungen der hiesigen Kunden im nationalen und internationalen Expressfrachtgeschäft konzentrieren können", erläutert Wolfgang P. Albeck die Berufung von Ralf Schweighöfer. Seit knapp einem Jahr ist Ralf Schweighöfer in Österreich tätig und bringt 23 Jahre Erfahrung in diversen Bereichen bei der Deutschen Post DHL mit in seine neue Aufgabe als Country Manager von DHL Express Austria. Der ausgebildete Diplomverwaltungswirt war in 2010 für das strategische Projekt "WieNeu" verantwortlich, das ab Mai 2011 die bislang getrennten Terminals Guntramsdorf und Wien zu einem in Guntramsdorf zusammenfassen wird. Bei diesem bislang größten Investitionsprojekt von DHL Express am Standort der Österreich-Zentrale bewies Schweighöfer bereits seine Managementkompetenz. "Das DHL Express Team auf diese Aufgabe einzuschwören war eine sehr spannende aber auch lohnende Aufgabe", so der neue DHL Express Austria Chef.

In seine erste Saison als Teamchef bei DHL Express in Österreich kann der fußballbegeisterte zweifache Familienvater nicht nur gut vorbereitet, sondern auch ausgestattet mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen starten. Schweighöfer will den fußballerischen Team-Spirit künftig auch im Express-Geschäft nützen: "Dort ist es außergewöhnlicher Einsatz bis über die 90. Minute hinaus, der die Zuschauer begeistert. Bei uns werden es 2011 die Stärken im internationalen zeitgenauen Expressgeschäft, und - noch stärker als bisher - einzigartiger pro-aktiver Service vor, während und nach dem Transport der Express-Sendung sein, die wir unseren Kunden in Österreich garantieren."

DHL - The Logistics company for the world

DHL ist Marktführer in der internationalen Logistikindustrie und "The Logistics company for the world". Grundlage bildet die Kompetenz von DHL im grenzüberschreitenden Expressgeschäft, bei Luft- und Seefracht, im Straßen- und Schienentransport, in der Kontraktlogistik und beim internationalen Briefverkehr. Mit einem globalen Netzwerk und lokalem Know-how sowie dem Bekenntnis zu Serviceorientierung und Qualität bieten rund 300.000 DHL-Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien einzigartige, innovative und auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen. Das Unternehmen übernimmt gesellschaftliche Verantwortung durch seine Programme zum Klimaschutz, beim Katastrophenmanagement und in der Bildungsförderung.

DHL ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL. Die Gruppe erzielte 2009 einen Umsatz von mehr als 46 Milliarden Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Corporate Communications

Christine Kiss

Tel.: +43 (0)2236 207 1164

E-Mail: christine.kiss @ dhl.com