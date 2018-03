Notfallpflege: Neues, in Österreich einzigartiges Weiterbildungsangebot

Krankenhaus Schwarzach startet erstmals den Kurs "Pflege in Ambulanzen & Notaufnahmen" / Pflegefachkräfte stehen vor speziellen Herausforderungen

Schwarzach/Salzburg (OTS/wnd) - Das Krankenhaus Schwarzach im Salzburger Pongau bietet eine neue und österreichweit einzigartige Weiterbildung für Pflegepersonal in Notaufnahmen an. Im April startet der Kurs "Pflege in Ambulanzen & Notaufnahmen", dieser umfasst Inhalte aus der Notfallmedizin, Training von Notfallsituationen, betriebliche Organisation und die Verbesserung von kommunikativen Fähigkeiten. "Die Arbeit in Ambulanzen und Notaufnahmen stellt das Pflegepersonal vor besonders vielfältige Anforderungen", erklärt Helmut Wallner, MSc, Lehrer an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Schwarzach. >>

