Wikipedia wird 10 Jahre alt

Jubiläumstreffen der österreichischen Wikipedianer in verschiedenen Städten

Graz (OTS) - Am 15. Januar 2001 stellte Jimmy Wales unter der Adresse "wikipedia.com" eine Plattform zur gemeinschaftlichen Erstellung von Enzyklopädie-Artikeln ins Internet.

Diese sollten nach redaktioneller Bearbeitung in die Online-Enzyklopädie "Nupedia" übernommen werden. Die Inhalte der Wikipedia sollten für Jedermann frei verwendbar sein, dafür wurden sie ausschließlich von Freiwilligen geschrieben - als Hobby, oder wie es Wikipedia-Mitgründer Larry Sanger bezeichnete: Als Spaßprojekt. Zwei Jahre später hat das Spaßprojekt ihre Mutter überholt, Wikipedia verfügte 2003 über 130.000 Artikel in 28 Sprachen. Aus Nupedia kopierte man rund 2000 Artikel aus vier Sprachen in die Wikipedia und gab sie auf.

Bis heute sind über 17 Millionen Artikel in rund 260 Sprachen entstanden. Wikipedia ist als Nachschlagewerk mit dem Anspruch einer Universalenzyklopädie im Internet dermaßen bekannt, dass sie im Vergleich der Zugriffszahlen weltweit einen der vorderen Plätze einnimmt, eine Entwicklung, die bei der Begründung vor zehn Jahren durch Jimmy Wales und Larry Sanger nicht absehbar war. In dieser Zeit hat sich eine Gemeinschaft von Autoren von dieser Idee begeistern lassen und auch in der deutschsprachigen Wikipedia eine Sammlung von inzwischen mehr als einer Million Artikel für wissbegierige Internetnutzer bereitgestellt.

Aus "wikipedia.com" wurde die gemeinnützige Wikimedia Foundation, neben der Enzykopädie entstanden weitere Wikimedia-Projekte wie die Bibliothek Wikibooks, die Zitatesammlung Wikiquote, das Wörterbuch Wiktionary, die Freie Presseagentur Wikinews und die Sammlung freier Originalquellen: Wikisource. Alle diese Projekte gibt es in unzähligen Sprachen, sie verfügen mittlerweile über Millionen von Dokumenten, Medien und Originaltexten die Jedermann frei verwenden kann.

International wird die Wikimedia Foundation von nationalen Vereinen unterstützt, beispielsweise durch Wikimedia Österreich. Da für den Betrieb einer der fünf größten Webseiten hohe Kosten für Internetanbindung, Server und auch Personal anfallen, die von der Wikimedia Foundation ausschließlich durch Spenden gedeckt werden, hilft der österreichische Verein dabei, in Österreich Spenden zu sammeln.

Außerdem unterstützt er die Freiwilligen indem er Fachbücher einkauft und verleiht, Stipendien zur Teilnahme an den internationalen Wikimedia-Konferenzen vergibt oder national als Ansprechpartner und Organisator für Freie Inhalte und die Wikimedia-Projekte agiert.

Am 15. Januar treffen sich die Mitarbeiter und Interessierte um den zehnten Geburtstag des Projekts zu feiern - nach dem Motto:

"Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder Mensch Zugang zum gesamten Wissen der Menschheit hat - Das ist, was wir tun". Jedermann ist herzlich eingeladen bei den Treffen dabei zu sein -gerne auch neue Gesichter und interessierte Personen, die selbst noch nicht bei Wikipedia mitgemacht haben.

Linz: um 18 Uhr im Cubus des "Ars Electronica Center", Ars-Electronica-Straße 1, 4040 Linz

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Linz

Graz: um 19 Uhr in der "Scherbe", Stockergasse 2, 8020 Graz

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Graz

Wien: um 18 Uhr in der "Hopfenstange", Kaiserstraße 12, 1070 Wien

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wien

