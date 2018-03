Veeva Systems bringt die erste integrierte CRM- und CLM-Lösung für die Pharmaindustrie auf den Markt, die für das iPad von Apple entwickelt wurde

Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Veeva

Systems stellte heute den Veeva iRep vor. Dabei handelt es sich um die erste vollständige Softwarelösung für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Closed-Loop-Marketing (CLM), die eigens für das iPad entwickelt wurde. Die neue Lösung holt das Beste aus dem iPad heraus:

Mit eleganter CRM-Funktionalität fördert sie die Effizienz, mit dynamischer Präsentation von HTML5-Inhalten unterstützt sie die Effektivität und mittels mobiler Internetkonnektivität verbessert sie die Kundenbeziehungen. Das Unternehmen stellte die Software heute Vormittag gemeinsam mit seinen Partnern Apple, Accenture, Cognizant, HighPoint Solutions, Intouch Solutions, Mavens Consulting und salesforce.com im Four Seasons Hotel in Philadelphia vor.

Eine erhebliche Zahl globaler Pharma- und Biotech-Unternehmen verwendet das iPad bereits in ihren Vertriebs- und Marketing-Organisationen, wofür sie die ideale Grösse, die lange Akkulaufzeit, die sofortige Einsatzbereitschaft und die einfache Nutzung als Grund anführen. In den nächsten Monaten werden die Führungskräfte von fünf führenden Pharmaunternehmen in den Vereinigten Staaten und Europa Tausende von iPads, auf denen der Veeva iRep installiert ist, verteilen, um einen Wettbewerbsvorteil im Markt zu erzielen.

"Der iPad kam gerade zur rechten Zeit für die Pharmabranche", meint Matt Wallach, Chief Strategy Officer bei Veeva Systems. "Die Vertreter stehen unter dem Druck, bei zunehmender Konkurrenz mehr Produkte präsentieren zu müssen, während die Ärzte ihnen immer weniger Zeit gewähren. Mit dem iRep können sie effizienter und effektiver arbeiten und ihre Kontakte besser pflegen. Der Echtzeit-Vertreter ist gekommen."

Mit der Kombination der Funktionalitäten von CRM und CLM auf dem iPad eröffnet der Veeva iRep Pharmaunternehmen neue Dimensionen. Über die am Markt führende CRM-Funktionalität von Veeva hinaus bietet iRep einen komplexen Content-Viewer, mit dem Nutzer rasch e-detail-Materialien präsentieren, interaktive Präsentationen erstellen und visuelle Daten und Videoinhalte auf dem ansprechenden Bildschirm des iPad anzeigen können. Dazu kommt, dass die Vertreter des Unternehmens stets mit dem Internet verbunden sein werden, sodass sie in Echtzeit auf weitere Ressourcen zurückgreifen können, um die Interaktion mit den Kunden weiter zu verbessern.

Veeva wird bei der Markteinführung von Intouch Solutions, einer führenden Agentur für interaktives Marketing im Bereich Pharmazie, unterstützt. Intouch Solutions wird als der ursprüngliche Anbieter des Web-Contents von Veeva einen individuellen, kreativen Content für iRep-Kunden anbieten, wozu Kopien, Bilder, Videos und weitere interaktive Komponenten gehören. "Wir sind über die Zusammenarbeit mit Veeva bei der Markteinführung des iRep begeistert. Wir glauben, dass es sich dabei um eine perfekte Plattform handelt, die uns wirklich überzeugenden Content liefern kann", so Faruk Capan, CEO von Intouch Solutions. "Unsere Kunden sind begeistert, HTML5 und andere dynamische Technologien auf einem Gerät verwenden zu können, das absolut erstaunlich ist."

"Es ist nun unverkennbar, dass alle - angefangen von den Endverbrauchern pharmazeutischer Produkte über den CFO bis zu den Ärzten selbst - den iPad lieben", erläutert Peter Gassner, CEO von Veeva Systems. "Der iRep wurde eigens dazu entwickelt, die herausragendsten Aspekte des iPads zu nutzen. So wird der iRep zu einer strategischen Lösung für unsere Kunden, und Veeva wird umfangreiche Investitionen vornehmen, um den Erfolg zu sichern."

Der Veeva iRep wird ab Februar 2011 erhältlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website

http://www.veevasystems.com/products/irep.php

Über Veeva CRM

Die CRM-Anwendungssuite von Veeva besteht aus VBioPharma, VMobile, VInsights und jetzt auch iRep. Dabei handelt es sich um die im Bereich der Life-Sciences-Industrie führende cloud-gestützte CRM-Lösung. Der Hersteller VBioPharma bietet eine Vielzahl von Versionen des CRM-Produkts an, um den besonderen Bedürfnissen der unterschiedlichen Teams in der Pharma- und Biotech-Industrie zu entsprechen. Es ist auch die einzige CRM-Anwendung, die im Voraus für die Einhaltung der PDMA- und CFR Part 11-Standards validiert wurde. Die vollständige CRM-Suite von Veeva bietet Kunden die Mobilität und die Reporting-Lösungen, die diese benötigen, um Benutzerakzeptanz und Verkaufseffizienz zu fördern.

Über Veeva Systems

Veeva Systems ist das im Bereich cloud-gestützter Lösungen für die globale Life-Sciences-Industrie führende Unternehmen. Veeva hat sich der Innovation, der Exzellenz des Produkts und dem Erfolg der Kunden verschrieben. Das Unternehmen betreut mehr als 50 Kunden, zu denen sowohl die weltgrössten Pharmaunternehmen als auch aufstrebende Biotechfirmen gehören. Veeva wurde 2007 gegründet und befindet sich in Privatbesitz. Die Zentrale liegt in der San Francisco Bay Area. Niederlassungen sind in Philadelphia, Barcelona, Peking und Schanghai. Weitere Informationen finden Sie auf der Website:

http://www.veevasystems.com.

Über Intouch Solutions

Intouch Solutions(R) Inc. wurde 1999 gegründet, befindet sich in Privatbesitz und ist eine digitale Marketing-Agentur mit einem umfassenden Serviceangebot. Die Zentrale befindet sich in der Gegend von Kansas City, eine Niederlassung wird in Chicago unterhalten. Intouch hat sich auf digitale Lösungen spezialisiert, die auf die pharmazeutische Industrie und das Gesundheitswesen zugeschnitten sind. Zu ihren Kunden gehören zahlreiche der Top-20 Pharmaunternehmen. Um Kontakt zu Intouch aufzunehmen besuchen Sie bitte getintouch @ intouchsol.com oder http://www.intouchsol.com.

Copyright (c) 2010 Veeva Systems. Alle Rechte vorbehalten. Veeva und das Veeva-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Veeva Systems. Veeva Systems besitzt weitere registrierte und nicht registrierte Warenzeichen. Bei anderen hier verwendeten Namen kann es sich um die Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber handeln.

Pressekontakt: Lisa Barbadora, Veeva Systems, Inc., +1-610-420-3413, pr @ veevasystems.com

