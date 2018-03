CNPV gibt Eröffnung des ersten 7MW-Solarstromprojekts der grössten Kraftwerksgrösse in der Shandong-Provinz bekannt

Luxembourg und Dongying, China (ots/PRNewswire) - CNPV

Solar Power SA, eine öffentliche, nach luxemburgischem Recht gegründete Kapitalgesellschaft und ein führender integrierter Hersteller von Photovoltaik-Produkten, gab heute die neueste Eröffnung und Übergabe des ersten 7MW-Solarstromprojekts der grössten Kraftwerksgrösse in der Shandong-Provinz bekannt.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110110/NY27120-a) (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110110/NY27120-b) (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20081103/CNM010LOGO)

Die Eröffnung am 29. Dezember 2010 fand unter dem Vorsitz von Hr. Li Jinkun statt, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Dongying. Zusammen mit ihm kamen noch andere höhere Beamte der Provinz und der Stadtregierung, die das Projekt ebenfalls seit dem Zeitpunkt der Konzeption unterstützt haben. Bei der Übergabe des Solarstromprojekts an die chinesische Nation schwärmte er: "Dieses Projekt hat einen bemerkenswerten Einfluss auf unser Land; wir werden nicht nur die Umweltvorteile ernten, sondern auch den wirtschaftlichen Nutzen haben. Unsere Unterstützung für zukünftige Projekte ist gewiss, da wir die grüne Energie für unsere Nation und Region entwickeln und fördern. Ich beglückwünsche zu den kollektiven Anstrengungen bei diesem positiven Verlauf."

Als Teil des "National Golden Sun Demonstration Project" (Nationales Demonstrationsprojekt goldene Sonne), wurde das Projekt von CNPV entworfen, entwickelt und implementiert, um die Fähigkeiten der Solarenergiegenerierung im echten Leben umfassend zu zeigen. Unter Nutzung der Hochleistungsmodule und der hoch effizienten Premium-Module von CNPV, welche die Firma produziert, übertrifft die Bewertung der 7MW signifikant die Versuchsprojekte , die vorab als Machbarkeitsstudie installiert wurden.

Dieses Projekt, mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 25 Millionen USD, eignet sich besonders, um die Shandong-Provinz und die Stadt Dongying zu fördern, um eine führende Rolle in der der Produktion grüner Energie zu werden, sowie um die speziellen Vorteile der Solar-PV-Stromerzeugung zu bewerben. Die Elektrizität des Solarstromprojekts reicht für 8.000 Häuser und wird ohne die 8.000 Tonnen Kohlendioxid produziert, die pro Jahr ausgestossen werden oder ohne den 4.000 Tonnen Kohleverbrauch, die bei einem traditionellen, mit Kohle befeuerten Erzeuger mit einer vergleichbaren Ausgabeleistung, einhergeht.

Hr. Zhang Shunfu, Geschäftsführer, & Hr. B. Veerraju Chaudary Betriebsleiter, technischer Leiter & Vorstandsmitglied von CNPV meinten gemeinsam: "Unser Erfolg bei der Entwicklung und Ausstellung dieser Technologie ist ein grosser Meilenstein auf dem Weg zur landesweiten Akzeptanz des Solar-Photovoltaik-Stroms. CNPV freut sich sehr und fühlt sich geehrt, eine führende Rolle bei der Entwicklung der ersten Raster-7MW-Solar-PV-Kraftwerk der grössten Kraftwerkgrösse in der Shandong Provinz spielen zu dürfen, was einen grossen Meilenstein in der Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in China darstellt. Wir zollen den entscheidenden Schritten Beifall, die von der chinesischen Zentralregierung und der Lokalregierung unternommen wurden, um die Entwicklung nachhaltiger Energien zu unterstützen und um eine grünere Wirtschaft in China zu etablieren. Durch die engere Kooperation zwischen den strategischen Energieinvestoren, Stromentwicklern und Anbietern von Lösungen, sind wir zuversichtlich, dass die Solarenergie in den nächsten Jahren kosteneffektiv werden und in vielen Gebieten Netzparität erreichen wird. Wir sind unserem starken internen Team und für die herausragende unbeirrte Unterstützung der führenden Regierungsmitglieder äusserst dankbar. Zusammen haben wir gezeigt, dass unsere Stadt eine führende Rolle bei der weltweiten grünen Energietransformation spielen kann und sind gerade aktiv dabei, unser nächstes und grösseres Unterfangen zu erkunden."

Über CNPV

CNPV Solar Power SA , ist über seine hundertprozentige Tochter CNPV Dongying Solar Power Company Limited, ein führender integrierter Hersteller von Photovoltaik-Produkten, dessen Angebot von der Produktion von Ingots, Wafern und Zellen bis hin zur Montage von PV-Modulen reicht. CNPV entwirft, produziert und vertreibt hocheffiziente, kostengünstige kristalline Photovoltaik-Module. Bitte besuchen Sie die Webseite von CNPV auf http://www.cnpv-power.com.

Kontakt: CNPV Solar Power SA B. Veerraju Chaudary, Betriebsleiter und Vorstandsmitglied Telefon: +86-13656-473355 E-Mail: chaudary @ cnpv-power.com

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: B. Veerraju Chaudary, CNPV Solar Power SA,

+86-13656-473355,chaudary @ cnpv-power.com