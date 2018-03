EANS-Stimmrechte: Intercell AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Intercell AG Sitz: Wien Staat: Österreich

Die Intercell AG mit dem Sitz in Wien teilt dem Publikum gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit, dass die Sectoral Asset Management Inc. am 07. Jänner 2011 ihre Stimmrechtsanteile an der Intercell AG auf über 5 % gesteigert hat und nunmehr 2.657.545 Stückaktien hält, was einem Anteil an den Stimmrechten von 5,5 % entspricht.

Der Vorstand

