AUSTRIA 9 TV: 2,2 % MA mit dem Spielfilm "Hauptsache Ferien"

Wien (OTS) - Am Freitagabend, 07.01.2011 wurde um 20:15 Uhr auf AUSTRIA 9 TV mit der Musikkomödie "Hauptsache Ferien" in der Hauptrolle Peter Alexander in der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen ein Marktanteil von 2,2 %, bei den 12-29-Jährigen ein Marktanteil von 2,5 % erzielt. Durchschnittlich wurden knapp 50.000 ZuseherInnen, mit Spitzenwerten von bis zu 73.000 ZuseherInnen erreicht.

AUSTRIA 9 TV steht für 24 Stunden entspannende Unterhaltung. AUSTRIA 9 TV ist landesweit über Kabel und Satellit (auch über Sky Österreich und aonTV) empfangbar. Neben österreichischen Spielfilmen, Hollywood Klassikern, Hollywood Highlights und Kultserien, setzt das Programm einen starken regionalen Schwerpunkt mit Bundesländer-bezogenen Magazinen wie z.B. AUSTRIA 9 Spotlights, das Steiermark Magazin, Ländle TV, Schau rein - Das Kärnten Magazin, Blau-Gelb - Das NÖ-TV und Oberösterreichs 4-Viertel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.austria9.at

