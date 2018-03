Wandern vom Feinsten - Außergewöhnliche Trekking- und Wanderträume auf den ASI-De Luxe-Reisen

Natters (TP/OTS) - Ob auf einem alten Inka-Pfad in den Anden,

fernab vom Massentourismus durch die schönsten Nationalparks der USA und Kanadas oder auf der beliebtesten Insel des Mittelmeerraumes -wenn Sie sich für eines der drei ASI-De Luxe-Reiseziele entscheiden, werden außergewöhnliche Trekking- und Wanderträume wahr: Sie erleben einzigartige Touren durch fantastische Berg- und Wanderregionen und genießen dabei die komfortable, ja geradezu luxuriöse Unterbringung in charmanten Lodges und extravaganten Hotels.

Schon wegen der großen Höhe ist die Trekking-Tour auf dem Salkantay Trail zur geheimnisvollen Inkastadt Machu Picchu die anspruchsvollste der drei zur Wahl stehenden Reisen. Sie führt in die fantastische Bergwelt der Anden, wo der Kondor schwerelos durch die Lüfte segelt. Ideal angelegte Lodges dienen der komfortablen Unterbringung und das eigens engagierte Küchenteam verführt mit kulinarischen Genüssen.

Durch ihren historischen Charme bezaubern die Lodges, die beim Nationalpark-Wandern in den USA und Kanada zwischen den einzelnen Tagesetappen wie Iceberg Lake, Mount Washburn, Grand Canyon of Yellowstone, Mammoth Hot Springs oder Rescue Creek Trail täglich auf die Wanderer warten. Bisons, Bären und Wölfe, malerische Gletscher, Seen, Wasserfälle und Flüsse, umringt von atemberaubenden Gipfeln bieten unvergleichliche Perspektiven während der Trekking-Tour in den Rockys.

Die Nordwestküste Mallorcas mit felsigen Buchten, kleinen Bergdörfern und dem ganz besonderen Charme der Dörfer Valdemossa oder Deiá ist Ziel der dritten ASI-De Luxe-Reise: Mallorca - Ein Inseltraum! Hier werden Highlights, wie das luxuriöse, landestypische Hotel La Residencia***** im Künstlerdorf Deiá mit seinem fantastischen Spa, Wanderungen inmitten der zerklüfteten Küstenlandschaft mit traumhaften Ausblicken und so mancher bisher verborgen gebliebenen Sehenswürdigkeit vereint.

Trekking De Luxe - USA und Kanada: 16 Reisetage ab Euro 3.790,- p.P. im DZ, http://www.asi.at/4061

Trekking De Luxe - Mountain Lodges of Peru: 17 Reisetage ab Euro 4.165,- p.P. im DZ, http://www.asi.at/4423

Mallorca De Luxe - Ein Inseltraum: 8 Reisetage ab Euro 2.570,- p.P. im DZ, http://www.asi.at/8848

Alle ASI-De Luxe-Reisen buchbar über die Alpinschule Innsbruck (http://www.asi.at, info @ asi.at) sowie im guten Reisebüro.

