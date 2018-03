Milbentests zeigen Sauberkeits- und Hygienemängel in Hotels auf

Gefahrenherde, die in den Matratzen schlummern, werden nach wie vor unterschätzt

Groß-Enzersdorf (TP/OTS) - "Sauberkeit und ein hygienisch einwandfreies Angebot sind Grundvoraussetzung in jeder Sternekategorie." (Kriterium 1, Hotelklassifizierung 2010-2014). Bei Bad, WC und Zimmerausstattung wird dem im Normalfall auch Rechnung getragen.

Weitgehend vernachlässigt wird allerdings die Reinigung der nicht auf den ersten Blick sichtbaren Verschmutzung von Matratzen. Darin lebende Bakterien, Milben, Schimmelpilze und Viren sind nicht mit bloßem Auge erkennbar.

"Unsere Milbentests zeigen aber, dass viele Matratzen einen gefährlichen Verschmutzungsgrad aufweisen", weiß Anthony Chira, CEO von Matrix Service, aus Erfahrung. Das kann zu Krankheiten führen. Dieser Gefahrenherde sind sich viele Hoteliers nicht bewusst.

Matratzenhygiene wird belohnt

Zehn Punkte bekommen nun Hotels in Österreich für die Matratzenhygiene durch regelmäßige Reinigung. Damit wird es leichter für Hotels, ihre Sternezahl zu erhöhen und auch für bereits ausgezeichnete Sternehotels den Superior-Status zu erhalten.

"Transparenz für den Gast ist sehr wichtig und wir unterstützen alle Maßnahmen, die dafür geeignet sind. Das Matratzenhygiene-Zertifikat ergänzt den berühmten ersten Eindruck, den der Gast bei seinem Besuch im Hotel gewinnt", sagt Sabine Benatti, Direktorin des Sporthotel Xander.

Offizieller Partner von Hogast

Als einziges Unternehmen in Österreich bietet Matrix thermische Matratzentiefenreinigung mit Innenimprägnierung vor Ort. Seit Dezember 2010 ist Matrix auch Partner der Hogast-Gruppe. Zahlreiche Hotels, darunter Accor Hotels mit über 30 Häusern in Österreich, Sporthotel Xander in Leutasch, Roomz Hotel in Wien, Ferienhotel Wörthersee und Hotel Zur Alten Post in Leibnitz, haben sich bereits für die Leistungen von Matrix entschieden. Sie bieten damit ihren Gästen auch bei den Matratzen höchste Hygienestandards.

