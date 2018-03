Smoothstone und Sprint bieten konvergente Unternehmenskommunicationslösung von Cloud an

LOUISVILLE, Kentucky und OVERLAND PARK, Kansas, January 7, 2011 (ots/PRNewswire) - - Smoothstone ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Unternehmenskommunikationsanwendungen und Diensten und Sprint hat heute die Verfügbarkeit der Smoothstone Cloud-basierten Sprachlösungen mit mobiler Integrierung über das Sprint Global MPLS-Netzwerk angekündigt, um den dynamischsten und anspruchvollsten Geschäften beispielose Flexibilität und Leistung anbieten zu können.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20090806/CL57709LOGO )

Für Unternehmen die es benötigen, die PBX-Funktionalität - was Mobilität, Zugänglichkeit und erhöhte Produktivität ermöglicht - von Cloud an Sprint-Mobiltelefone erweitert zu haben, für die bietet die integrierte Lösung von Smoothstone und Sprint die konvergierte Technologie an, ohne die sonst erheblichen Kapitalanlagen der standortgebundenen PBX-Systeme. Die Anwender haben die folgenden Vorteile bei einer einzigen Nummer im Büro und ausserhalb des Büros erreicht zu werden, eine einzige Mailbox, abgekürzte Numerierungspläne und hochentwickelte Gruppen- und Privatgesprächsteuerung zu haben. Die Integrierung der Smoothstone Cloud-basierten Anwendungs- und Diestleistungsplattform mit dem preisgekrönten Global MPLS-Netzwerk von Sprint und der Verwaltung der Servicequalität (Quality of Service, QoS), zusammen erschaffen diese eine Suite mit kraftvollen Smoothstone- Instrumenten, die Echtzeitüberwachung der Gesprächsqualität und Anwendungsleistung ermöglichen.

"Der einzigartige Portfolio der Cloud-basierten Gesprächslösungen geht weit über die Fähigkeiten der standard standortgebundenen IP-PBX hinaus," so Jon Jorgl, der Chief Development Officer von Smoothstone. "Wir bietet die ganze Funktionalität, die man vom Cloud-basierten IP-PBX erwartet, an und dies mit vollständiger Notfallwiederherstellung und Überlebensfunktionen, fortgeschrittenen Unternehmensführungsinstrumenten, einschliesslich Echtzeit-Gesprächsmeldungen und umfassender Gesprächsaufzeichnungsoptionen, und auf Wunsch auch Contact-Center-Anwendungen, die den Bedarf zentraler und verteilter Vertreter entsprechen."

Die Anwendungen und Dienstleistungen von Smoothstone können in den vom Kunden vorhandenen IP oder gegebenfalls mit der bestehenden TDM-Infrastruktur ganz integriert werden, wobei die vorherige Investitionen in Telefonie-Infrastruktur erhalten bleiben und eine fugenlose, unternehmensweite Lösung angeboten wird.

"Die Bereitstellungsflexibilität, die Smoothstone anbietet, ist ein grosser Vorteil für unser Geschäft," erzählt Monnie McGaffigan, VP der drahtgebundenen, internationalen und strategischen Allianzen bei Sprint. "Die grössten Unternehmen sehen den Wert der konvergierten IP-Kommunikation bei voller, mobiler Integrierung, aber vielen fehlt es an den Mitteln und dem Budget, die vorhandene Infrastruktur komplett zu ersetzen. Unsere kombinierte Lösung erlaubt es dem komplexen Unternehmen, auf eine ganz konvergierte Lösung umzustellen bei einem Tempo, sinnvoll für das Geschäft."

Die Anwendungen und Dienstleistungen von Smoothstone stehen den Sprint-Kunden jetzt zur Verfügung.

Sprint Global MPLS, mobile Integrierung und andere konvergente Lösungen sind durch Sprint Business erhältlich, wo Verkaufs-, Betreuungs-, Marketing- und Betriebsbeauftragte sich allein um Betriebe, Klein- und Mittelunternehmen und Kunden aus dem öffentlichen Sektor kümmern. Sprint bietet Firmen drahtgebundene, drahtlose und konvergente Lösungen an, mit 3G und 4G Wireless-Fähigkeiten, Push-to-Talk-Netzwerk, globales IP-Netzwerk und zunehmenden Portfolien der M2M-Partner und Lösungen. Sie können hier mitdiskutieren und mehr über Geschäftslösungen erhältlich durch Konvergenz erfahren: http://www.seamlessenterprise.com oder http://www.sprint.com/convergence.

Informationen zu Smoothstone

Smoothstone IP Kommunikation ist der führende Anbieter der Cloud-basierten Kommunikation für Unternehmen - einschliesslich MPLS-basierten Anwendungen für Netzwerkmanagement, Enterprise Voice, Unified-Threat-Management, fortgeschrittenen Kontaktszentrumslösungen, einheitliche Nachrichten- und Kollaborationsinstrumente - die gemeinsam als einheitliche Suite der Cloud-basierten Anwendungen angeboten werden. Die anpassbaren, On-Demand-Anwendungen und Dienstleistungen von Smoothstone können in den vorhandenen Netzwerk und der Telekommunikationsinfrastruktur, in den betrieblichen Abläufen, und Mitarbeiteraktivitäten der Kunden integriert werden, um so dem Kunden eine Migration in einheitliche IP-Kommunikation zu ermöglichen, wie es die Betriebsvoraussetzungen vorschreiben. Für weitere Information, gehen Sie auf http://www.smoothstone.com oder rufen Sie die Nummer 800-773-3037 an.

Informationen zu Sprint Nextel

Sprint Nextel bietet ein umfangreiches Sprektrum der drahtlosen und drahtgebundenen Kommunikationsdienste an, wobei die Freiheit der Mobilität den Verbrauchern, Unternehmen und Benutzer aus der Regierung näher gebracht wird. Sprint Nextel hat ende des dritten Quartals in 2010 mehr als 48,8 Millionen Kunden betreut und wird für die Erarbeitung, Entwicklung und Einsetzung innovativer Techonologien weithin anerkannt, einschliesslich der ersten drahtlosen 4G Service eines landesweiten Trägers in den Vereinigten Staaten, mit dem Angebot auf branchenführende mobile Datendienste, führende vorausbezahlte Marken wie Virgin Mobile USA, Boost Mobile, Common Cents Mobile und Assurance Wireless, nationale und internationale Instant-Push-to-Talk Kompetenz, und einer globalen Tier 1 Internet-Backbone. Newsweek stellte Sprint an der 6. Stelle in deren 2010 Green Rankings und zählte Sprint zu einer der landesweit grünsten Unternehmen, als höchstrangig aller Telekommunikationsunternehmen. Sie können mehr hierzu auf den Sprint-Webseiten erfahren: http://www.sprint.com oder http://www.facebook.com/sprint und http://www.twitter.com/sprint.

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Bill Yackey, Manager of Marketing Communications,

Smoothstone IPCommunications, +1-502-315-5129,

wyackey @ smoothstone.com; StephanieGreenwood, Sprint, +1-913-315-1612,

Stephanie.greenwood @ sprint.com