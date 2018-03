Zimmerbrand in Döbling: Hund weckt Schwangere

Wien (OTS) - Aus bisher ungeklärter Ursache ist es am Freitag

gegen 13.30 Uhr in der Obkirchergasse (19. Bezirk) zu einem Brand gekommen. Als das Feuer im Wohnzimmer ausbrach schlug der Hund an und weckte die schwangere Wohnungsinhaberin und ihre vierjährige Tochter, die sich im Schlafzimmer befanden. Sie konnten selbständig die Wohnung verlassen und wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht. Der Lösch-Einsatz endete um 15.12 Uhr. (Schluss) red

