HEINZ Tomato Ketchup jetzt auch auf Österreichs Schihütten

Wien/Düsseldorf (TP/OTS) - H.J. Heinz GmbH - Getreu dem Motto "You'll never ski alone" macht sich das Foodservice-Team des internationalen Ketchup Marktführers Heinz gemeinsam mit der Firma Winkelbauer, seinem Partner in Österreich, auf zu den Top-Skigebieten, darunter Zillertal, Wilder Kaiser oder auch Sölden im Ötztal.

Vom 12.-14. Januar 2011 werden die Mitarbeiter, nicht wie gewohnt, mit dem Firmenwagen, sondern auf Skiern und Snowboards auf den Pisten unterwegs sein und den beheimateten Skihütten-Gastronomen einen (h)einzigartigen Besuch abstatten. Ausgestattet mit Rucksäcken voller leckerer Geschmacksmuster bietet der "Heinz Winterdienst" seinen Kunden nicht nur tolle Aktionsangebote sondern ruft zudem bei jeder Bestellung zum Gewinnen auf.

Pünktlich zum Ski Opening darf sich der Sieger auf eine von Heinz organisierte BBQ-Party freuen, die dank erstklassigem Grillequipment keine Wünsche offen lässt.

Das Düsseldorfer Unternehmen, das vermehrten Fokus auf den Foodservice-Bereich auf den Märkten Schweiz und Österreich legt, bieten neben dem Original HEINZ Tomato Ketchup viele weitere attraktive Artikel wie Feinkostsoßen in 12 verschiedenen Geschmacksrichtungen, Dressings oder auch die Original englischen HP BBQ-Saucen.

Rückfragen & Kontakt:

Winkelbauer GesmbH

Charlotte Sacher

mailto: csacher @ winkelbauer.co.at

Tel.: +43 (0) 1 6994551-15