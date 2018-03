André Rieu nach Krankheit zurück in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Maastricht, Die Niederlande (ots/PRNewswire) - Nachdem

er wegen einer Virusinfektion an seinem Gleichgewichtsorgan einige Konzerte absagen musste, ist André Rieu nun wieder da. Der 'König des Walzers' steht am kommenden Samstag in Düsseldorf auf der Bühne. Anschliessend folgen 25 weitere Konzerte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark.

Erstmalig in seiner Karriere musste Rieu Konzerte absagen. "Sowohl finanziell als auch emotionell ist 2010 das schwerste Jahre in meiner Karriere. Aber nach gut zwei Monaten Ruhe bin ich nun ganz wieder der Alte."

Gleichwohl liess der Musiker verlauten, dass er es künftig etwas ruhiger angehen lässt. "Ich bin wieder da. Spielen, Leute unterhalten - das ist meine Leidenschaft und mein Ein und Alles. Verzichten werde ich nur auf die unsinnigen Dinge, die ich nicht unbedingt brauche, zum Beispiel Vorträge halten oder Gebäude eröffnen."

Im vergangenen Monat gastierte Rieu bereits in Mexiko und in den USA. Ausverkaufte Hallen voller begeisterter Fans, die sich auf diesen besonderen Moment gefreut hatten, erwarteten ihn. "Es ist ein derart unbeschreibliches Gefühl wieder auf der Bühne stehen zu können, gemeinsam mit meinem Orchester Musik zu machen und in die glücklichen Gesichter meiner Fans zu blicken," so Rieu.

Im weiteren Verlauf dieses Jahres sind Rieu und sein Johann Strauss Orchester ausserdem auf Tournee durch Südafrika, Australien, Neuseeland und Mexiko. Alle Konzerte, die zuvor in diesem Jahr abgesagt wurden, wurden inzwischen alle auf 2011 vertagt.

TOURNEEDATEN ANDRÉ RIEU 2011 08. Januar 2011 Düsseldorf, Deutschland, ISS Dome 12. Januar 2011 Erfurt, Deutschland, Messehalle 13. Januar 2011 Bamberg, Deutschland, JAKO Arena 14. Januar 2011 Leipzig, Deutschland, Arena 15. Januar 2011 Berlin, Deutschland, O2 World 20. Januar 2011 Hamburg, Deutschland, O2 World 21. Januar 2011 Magdeburg, Deutschland, Bördelandhalle 22. Januar 2011 Bremen, Deutschland, Bremen-Arena 27. Januar 2011 Nürnberg, Deutschland, Arena 28. Januar 2011 Frankfurt, Deutschland, Festhalle 29. Januar 2011 Trier, Deutschland, Arena 03. Februar 2011 Halle Westfalen, Deutschland, Gerry-Weber-Stadion 04. Februar 2011 Oberhausen, Deutschland, Arena 05. Februar 2011 Hannover, Deutschland, TUI Arena 08. Februar 2011 Wien, Österreich, Stadthalle 09. Februar 2011 Granz, Österreich, Stadthalle 10. Februar 2011 Innsbruck, Österreich, Olympiahalle 11. Februar 2011 Zürich, Schweiz, Hallenstadion 17. Februar 2011 Mannheim, Deutschland, SAP Arena 18. Februar 2011 Dortmund, Deutschland, Westfalenhalle 23. Februar 2011 München, Österreich, Olympiahalle 24. Februar 2011 Salzburg, Österreich, Arena 25. Februar 2011 Karlsruhe, Deutschland, Europahalle 26. Februar 2011 Stuttgart, Deutschland, Schleyerhalle 28. Februar 2011 Kiel, Deutschland, Sparkassen-Arena 01 März 2011 Aalborg, Dänemark, Gigantium Tickets über http://www.eventim.de oder http://www.andrerieu.com Weitere Informationen und Pressefotos: http://press.andrerieu.com http://www.andrerieu.com http://www.facebook.com/andrerieu http://www.twitter.com/andrerieu

