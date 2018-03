Das neue Jahr beginnt mit Nokia: Das Nokia C5-03 exklusiv bei T-Mobile

Wien (OTS) -

Ab 10. Jänner exklusiv bei T-Mobile erhältlich

Die T-Mobile Apps Mobile TV und Wisepilot vorinstalliert

Um 0 Euro im HIT2000 und HIT1500 ohne Zusatzpakete

Nokia zählt zu den beliebtesten Handymarken in Österreich. Ab 10. Jänner 2011 reiht sich nun auch das Nokia C5-03 exklusiv in das T-Mobile Portfolio ein. Das kompakte Full-Touch Symbian-Smartphone von Nokia verfügt über einen personalisierbaren Home Screen, der den schnellen Zugriff auf Kontakte, E-Mails sowie die große Auswahl an Apps im Ovi Store möglich macht. Zusätzlich werden eine ganze Reihe an beliebten E-Mail Accounts unterstützt wie etwa Ovi Mail, Yahoo!(R) Mail oder Windows Live(TM) Hotmail. Mit dem Nokia C5-03 können User zudem die populären Social Location-Features von Facebook oder Twitter nutzen: Der eigene Standort kann über die beliebten sozialen Netzwerke geteilt werden und auch neue Orte lassen sich dank integriertem A-GPS und kostenloser Navigation entdecken. Durch die 5-Megapixel-Kamera mit 3-fachem Digitalzoom verpasst man auch unterwegs keine denkwürdigen Momente. Die Bilder können dann gleich auf der inkludierten 2 GB Speicherkarte archiviert werden.

Die exklusiven T-Mobile Apps Mobile TV und Wisepilot sind am Gerät bereits vorinstalliert, womit mobiles Fernsehen und Navigation für T-Mobile Kunden bereits voll integriert sind.

Das Nokia C5-03 ist um 0 Euro in den Tarifen HIT2000 und HIT1500 exklusiv bei T-Mobile erhältlich.

