Voller Energie unterstützt Enovos das neue internationale Radprofi-Team aus Luxemburg

Strassen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Enovos freut

sich über den Abschluss einer neuen Sponsoring-Kooperation: Der Energieversorger Enovos wird sich ab 2011 im Rahmen eines 3-jährigen Sponsorenvertrages im Profi-Radsport engagieren als Partner des neuen internationalen Radsportteams aus Luxemburg, das erst kürzlich seinen Pro Team-Status von der UCI erhalten hat und mit zu den besten Teams der kommenden Saison zählt.

In der Grossregion, insbesondere in Luxemburg ist Enovos bedeutendster Erdgas-, Strom- und Dienstleistungsanbieter für eine wachsende internationale Kundschaft, sowohl für die Industrie als auch für kommunale Weiterverteiler und Privathaushalte. "Die Unterstützung dieses internationalen Teams mit Luxemburger Wurzeln passt gut in die nachhaltige Unternehmensphilosophie von Enovos 'Energy for today. Caring for tomorrow.' Energie und Sport sind zwei dynamische Komponenten, die perfekt miteinander harmonieren. Darüber hinaus deckt sich der Erfolgskurs der Brüder Schleck sehr gut mit unserer Wachstumsstrategie. Denn unser Ziel ist es, unsere Kunden flächendeckend mit kombinierten Angeboten (Strom und Erdgas) zu versorgen und unsere Geschäftstätigkeiten länderübergreifend kontinuierlich auszubauen", so Jean Lucius, CEO der Enovos Luxembourg S.A.

Enovos kann bereits einen attraktiven Kundenstamm in Deutschland, Frankreich, Belgien und Österreich vorweisen und beabsichtigt, seine Präsenz im Bereich Erdgas und Strom im B2B-Segment in diesen Ländern zu stärken und weiter auszubauen. Das internationale Team um die Brüder Andy und Fränk Schleck (Luxemburg) mit Fahrern wie u.a. Fabian Cancellara (Schweiz), Jens Voigt, Linus Gerdemann, Fabian Wegmann (Deutschland), Daniele Bennati (Italien), Stuart O`Grady (Australien) und Maxime Monfort (Belgien) sichert eine breite Medienpräsenz in diesen Märkten.

Als kundennahes, innovatives Unternehmen weiß der Luxemburger Energieversorger um seine Radsport begeisterte Nation und ist bereits seit einiger Zeit im Radsport aktiv. Neben diversen Sportveranstaltungen sponsert Enovos bereits seit längerem Radsportevents wie die "Gala Tour de France" und die "Tour de Luxembourg".

Enovos freut sich, als Sponsor das neue internationale Profi-Team aus Luxemburg zu unterstützen und wünscht Andy und Fränk sowie dem gesamten Team viel Energie für eine erfolgreiche Saison und eine siegreiche Tour de France 2011!

Enovos - Erdgas, Strom und Dienstleistungen

An der Spitze der Enovos Gruppe steht die Enovos International S.A., eine operative Holding, mit Verwaltungssitz in Luxemburg.

Diese Holding stellt die Dachgesellschaft für den Energieversorger Enovos Luxembourg S.A., für den Netzbetreiber Creos Luxembourg S.A. und deren jeweiligen luxemburgischen und deutschen Tochtergesellschaften dar.

Die verschiedenen Niederlassungen halten Beteiligungen an Gesellschaften, die in den Bereichen der Erzeugung, Speicherung, dem Transport und Vertrieb von Strom und Erdgas tätig sind.

Mehr als 1.000 Angestellte beliefern ungefähr 280.000 Lieferpunkte mit Strom und Gas und betreiben 8.126 km Strom- und 3.528 km Gasleitungen.

Über sein Kerngeschäft hinaus, baut das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien signifikant aus. Die Gruppe hat einen voraussichtlichen Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro in 2010.

Der Luxemburger Staat und die staatliche Investitionsgesellschaft S.N.C.I. sind mit jeweils 25,44% sowie 10,01% beteiligt. Weitere Aktionäre sind die Stadt Luxemburg (8,00%), der weltweit grösste Stahllieferant ArcelorMittal (23,48%) sowie führende deutsche Energieversorger wie E.ON (10,00%), RWE (18,36%) und die belgische Electrabel (4,71%).

Weitere Informationen unter: enovos.eu Pressekontakt: Danny Manso Head of Corporate External Communication Department Enovos International S.A. T +352-2737-6624 communication @ enovos.eu

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Pressekontakt: Danny Manso, Head of Corporate

ExternalCommunication Department, Enovos International S.A., T

+352-2737-6624,communication @ enovos.eu