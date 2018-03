SUNGROW 4KW PV Wechselrichter erhält von Photon die Bewertung 'A'

Untersuchungsergebnissen vom globalen PV Wechselrichter die in der November 2010 Ausgabe von Photon (Deutsche Auflage) - ein zuverlässiges Magazin der weltweiten PV-Industrie - veröffentlicht wurden, erhielt der 4KW PV Wechselrichter vom chinesischen SUNGROW Power Supply Co., Ltd die Bewertung 'A' vom Photon-Labor für die ausgezeichnete Leistung bei den Tests und der Bedienung und ist dadurch das erste chinesische Produkt, das den Test bestanden und die Bewertung 'A' erhalten hat.

Der netzgekoppelte SG4KWTL PV Wechselrichter ist ein Produkt der SG3KTL/4KTL/5KTL Serie, die SUNGROW dieses Jahr in den Weltmarkt gebracht hat. Das moderne Design und der deutlich sichtbare HMI bieten die beste Dienlichkeit zum Gebrauch und zur Installation durch den Kunden an. Laut den Untersuchungsergebnissen von Photon wurden vom SG4KTL eine Konversionseffizienz von 95.6 % und 96.3 % bei entsprechend hoher und mittlerer Strahlenbelastung, wobei beide den Durchschnittsgrad der Industrie übertroffen haben. SG4KTL hat auch im Höchstleistungsbereich des Spannungsnachlaufs gutes geleistet und konnte auf 210-420V instandgehalten werden. SG4KTL hat von Photon die Bewertung 'A' für ausgezeichnete Leistung im ganzen Test erhalten.

Das Produkt hat von der EU die CE-Zertifizierung, von Deutschland die TÜV-Zertifizierung, in Italien die ENEL-Zertifizierung, aus Australien die SAA-Zertifiezierung und aus dem Vereinigten Königreich die G83/1-Zertifizierung, usw. erhalten, und mit dem hervorragenden Leistungsindikator kann es auch die Betriebsvoraussetzungen der grössten Länder der Welt entsprechen und sehr gute Umsatzergebnisse verwirklichen.

Als grösster, chinesischer, netzgekoppelter PV Wechselrichter und führender Herrsteller von Windkraftanlagen hat SUNGROW einen Fokus auf R&D und Anwendungen von verschiedenen neuen Produkten und Technologien, um die Effizienz der Produkte zu verbessern, wie die Wechselrichter, um die Leistung deren Produkte zu verstärken und die Systemskosten zu senken. Die Photon-Bewertung 'A' an den SG4KTL stellt noch eine Bestätigung der Qualität und Leistung von SUNGROW PV netzgekoppelte Wechselrichter von den international autoritären Institutionen dar und ist ein wichter Meilenstein auf dem Wege zur Internationalisierung.

