Die Nummer Eins in Kroatien

Wien/Zadar (TP/OTS) - Das Falkensteiner Family Hotel Diadora www.diadora.falkensteiner.com im Resort Punta Skala in Kroatien zählt unter weltweit 400.000 Hotels auf der online Plattform HolidayCheck zu den 99 beliebtesten. In Kroatien ist es mit dem Gewinn des "HolidayCheck Award 2011" dank der Gästewahl in der Kategorie "Beliebtestes Hotel im Land" die Nummer Eins.

400.000 Hotels stellen sich tagtäglich auf der Online Plattform HolidayCheck öffentlich den Bewertungen der Gäste. Abgestimmt wird in verschiedensten Kategorien unter anderem über den Gesamtzustand, Service und das angebotene Freizeitprogramm des Hotels. Mit einer Weiterempfehlungsrate von über 96 % aller Bewertungen wurde das 2009 eröffnete Family Hotel Diadora 2010 zum beliebtesten Hotel in Kroatien gewählt.

"Keine Auszeichnung zählt mehr als jene, die man direkt von den Gästen erhält. HolidayCheck ermöglicht eine sehr ehrliche, genaue und mitunter auch sehr harte Beurteilung des gesamten Angebots. Und dass wir in unserem Family Hotel auf der Ferienhalbinsel Punta Skala auf höchsten Qualitätsstandard setzen, beweist und dankt uns diese Auszeichnung. Ein großes Lob und ein herzlicher Dank gebührt General Manager Georg Unterkircher sowie dem gesamten Hotelteam", so Otmar Michaeler, CEO der Falkensteiner Michaeler Tourism Group.

Urlauber finden auf der Plattform für Gäste das Maximum an authentischen Informationen zu Hotels in aller Welt. Mittlerweile können vier Millionen Hotelbewertungen, Urlaubsbilder, Reisevideos und Reisetipps abgerufen werden. Alexander Rössler, COO der FMTG, ist sich ganz sicher, "dass wir auch mit dem Hotel & Spa Iadera, mit dem wir unser umfangreiches Angebot auf Punta Skala vorerst vervollständigen, ab der Eröffnung im Sommer 2011 einen neuen Maßstab für exklusiven Bade- und Wellnessurlaub in Kroatien setzen. Umgekehrt erhoffen wir uns folglich natürlich beste Beurteilungen unserer Leistungen in diesem Fünfstern-Haus."

In den letzten zwei Monaten setzte sich der erfolgreiche Expansionskurs mit dem Management neuer Hotels, dem Hotel Palazzo Sitano Palermo sowie dem Hotel & Spa Royal Seefeld, das von der Dorint Hotelgruppe übernommen wurde, fort.

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Hotels & Residences mit derzeit 28 vier- und fünf-Sterne-Hotels sowie Residenzen, die FMTG-Development und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

Bildmaterial

http://www.tourismuspresse.at/redirect/familyhoteldiadora

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hörschläger

Falkensteiner Michaeler Tourism Group

alexander.hoerschlaeger @ falkensteiner.com

Tel.: 0043-(0)1-6054025

Mob.: 0043-(0)664-8571352

www.falkensteiner.com