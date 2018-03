Milestone eröffnet unendliche Möglichkeiten mit XProtect Corporate 4.0

Kopenhagen (ots/PRNewswire) - Milestone Systems, das Open-Platform-Unternehmen im Bereich von IP-Video-Management-Software hat heute die Version 4.0 von XProtect(R) Corporate auf den Markt gebracht. Eine unendliche Skalierbarkeit, verbundene Architektur, erweiterte Benutzerrechte, Bookmarking, Multi-Stage Video-Grooming und Unterstützung von Edge-Speicherung erweitern die Fähigkeiten für ein starkes, zuverlässiges Management von umfassenden Sicherheitssystembetrieben.

XProtect Corporate ist das Top-Angebot der Milestone-Familie in Bezug auf die Open-Platform-IP-Video-Management-Software, entworfen für Installationen von hoher Kapazität und für mehrere Standorte, die eine unbegrenzte Anzahl an Kameras und Benutzern unterstützen. Diese neueste Version 4.0 von XProtect Corporate umfasst wichtige Zusätze:

- Die Milestone Federated Architecture(TM) bietet unendliche Skalierbarkeit über eine zentrale Verwaltung aller verbundenen Einheiten in einer Systemhierarchie auf ALLEN Ebenen mehrerer Standorte - von der Hauptniederlassung bis zu Zweigstellen und jeder einzelnen ihrer Filialen.

- Erweiterte Benutzerrechte erlauben die Anpassung des Benutzerzugriffs und den Betrieb nach Fähigkeitsstufen, Aufgaben oder Zeitprofilen (wie bei Wachleuten im Schichtdienst), nach Einzelpersonen oder Gruppen.

- Die Alarmverwaltung liefert konsolidierte und priorisierte Übersichten für erweiterte Alarmbearbeitung mit Regeldefinitionen für Vorfalltrigger und dynamische Kameravoraussichten, einschliesslich Arbeitsanweisungen, Eskalationen oder Weiterleitungen. Dadurch werden die Reaktionszeiten verbessert, und es wird die Anzahl der falschen Alarme reduziert.

- Bookmark-Vorfälle sowohl im Live- als auch im Playback-Modus mit zeitsynchronisierten Video-Vorschauen vereinfachen die Vorfallerstellung und das Weitergeben von Daten zur Beschleunigung der Untersuchungen.

- Multi-Stage-Speicherung ermöglicht es den Systemadministratoren, die Speicherung auf verschiedenen Ebenen messbar zu optimieren, Ketten zu definieren und mehrere Archive unterschiedlichen Laufwerken und Hardware-Einrichtungen zuzuordnen, wobei die Videodaten so aufgebaut werden, dass die Anzahl der Frames auf jeder Ebene reduziert wird. Sie können den Speicherstatus jederzeit über das System-Dashboard prüfen, einschliesslich der Nutzung durch die Kamera.

- Edge-Speicher-Support steht jetzt zur Verfügung: diese bahnbrechende Technologie kann angewandt werden, sobald die Kameras mit eingebautem Speicher von den Herstellern bereitgestellt werden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit des Systems während der Wartungsausfallzeiten oder bei Installationen mit Kameras in drahtlosen öffentlichen Netzen oder anderen Umgebungen gesteigert, in denen Netzwerkverbindungen vorübergehend verloren gehen können. Edge-Speicherung ist eine Sicherheitsmassnahme zur Sicherstellung einer ununterbrochenen Aufzeichnung.

"Milestone blickt auf tolle Erfolge zurück und XProtect Corporate 4.0 ist ein weiteres Kapitel der Datenbankoptimierung. Durch die Synergie mit der Hardwarekonfiguration lassen sich jetzt wesentlich grössere Videodateien zur Datenbank hinzufügen. Das heisst, dass Sie die Gesamtkosten Ihrer Hardware reduzieren können, weil wir Ihnen helfen, diese Anforderungen in einen sinnvollen Fluss zu bringen", sagte Christian Bohn, VP Marketing & Product Development bei Milestone Systems. "Milestones einzigartiges Videoarchivierungsmodell wurde ausserdem dahingehend weiterentwickelt, dass Multi-Stage-Grooming, Verschlüsselungs- und Aufzeichnungskonfigurationsoptionen die Speicherungskosten wesentlich senken."

XProtect Corporate ( http://www.milestonesys.com/products/ip_vide o_software/xprotect+corporate) 4.0 kann über zertifzierte Mileston-Partner in aller Welt bezogen werden (Details finden Sie unter "Wo kaufen"). ( http://www.milestonesys.com/Where_to_buy)

Über Milestone

Milestone Systems wurde 1998 gegründet und ist laut IMS Research seit nunmehr sechs Jahren in Folge der weltweite Branchenführer in Bezug auf Open-Platform-IP-Video-Management-Software. Milestone XProtect(R) wurde bereits in Tausenden von Kundenanwendungen installiert und über autorisierte und zertifizierte Partner in mehr als 100 Ländern verkauft. Dank der umfangreichsten Unterstützung an Netzwerkhardware und der möglichen Integration mit anderen Systemen stellt XProtect die beste Videolösung für Unternehmen dar und ermöglicht das Management von Risiken, den Schutz von Menschen und Gütern, die Optimierung von Prozessen und die Reduktion von Kosten. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.milestonesys.com.

