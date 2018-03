Publikumsliebling in Deutschland

Düsseldorf (ots) -

Das Lindner Park-Hotel Hagenbeck in Hamburg ist das "beliebteste Hotel Deutschlands". Es gehört damit weltweit zu den 99 der rund 103.000 Hotels, die den begehrten Publikumspreis des Internet-Bewertungsportals HolidayCheck bekommen. Zwei weitere Lindner-Häuser bekamen zudem Bestnoten der mehr als 420.000 HolidayCheck-Bewerter. Keine andere Hotelgruppe erhält damit international so viele Auszeichnungen wie Lindner. Die Lindner Hotels & Resorts räumen bei der diesjährigen Verleihung des HolidayCheck-Awards ab: Unter den 99 beliebtesten Hotels weltweit stehen gleich drei Lindner-Hotels auf dem Siegertreppchen. Dies haben mehr als 420.000 Gäste entschieden, die nach ihrem Aufenthalt ihr Hotel auf der unabhängigen Bewertungsplattform HolidayCheck bewertet haben. Über 103.000 Hotels in 215 Ländern wurden bislang benotet. Der Publikumspreis wird in zehn verschiedenen Kategorien verliehen. Sie reichen von "Beliebtestes Hotel des Landes" über "Beliebt bei Familien" und "Beliebt bei Gästen über 50 Jahren" bis hin zu "Beliebt für Wintersport". Pro Kategorie wird jeweils nur das beliebteste Hotel eines Landes ausgezeichnet. Lindner in Deutschland die Nummer Eins Als "Beliebtestes Hotel in Deutschland" wurde das Lindner Park-Hotel Hagenbeck in Hamburg mit dem "HolidayCheck Award 2011" ausgezeichnet. Das erste Tierpark-Themenhotel der Welt besticht durch sein außergewöhnliches Konzept der "Reise um die Welt" und seine unmittelbare Nähe zum bekannten Tierpark Hagenbeck. In der Kategorie "Beliebt für Städtereisen" hat mit dem Lindner Hotel Am Michel - ein Design-Hotel mitten im Herzen von Hamburg - ebenfalls ein Lindner-Haus in der Hansestadt die Nase vorn. Das City-Hotel Lindner Hotel Am Belvedere in Wien steht vor allem bei jüngeren Gästen hoch im Kurs und entscheidet damit die Kategorie "Beliebt bei Gästen unter 30 Jahren" für sich. Alle drei Sieger-Hotels erzielen regelmäßig Spitzenbewertungen bei HolidayCheck. Ihre Weiterempfehlungsrate liegt bei 95 bis 99 Prozent. Vier weitere Top-Bewertungen für Lindner-Hotels Erstmalig werden in diesem Jahr besonders beliebte Hotels mit der neuen Auszeichnung "HolidayCheck Top Hotel 2011" gekürt. Das Besondere: Pro Region werden nur Hotels ausgezeichnet, die zehn Prozent sämtlicher für die Region abgegebenen Bewertungen auf sich vereinen. In dieser Kategorie konnten sich gleich vier Lindner-Hotels platzieren: Die beiden Stadthotels Lindner Hotel Dom Residence in Köln und Lindner Hotel Main Plaza in Frankfurt sowie der Lindner Ferienpark Nürburgring und das 5-Sterne Lindner Grand Hotel Beau Rivage im schweizerischen Interlaken. Als "HolidayCheck Top Hotel 2011" wurden weltweit 332 der insgesamt rund 103.000 bei HolidayCheck bewerteten Hotels ausgezeichnet. Insgesamt erhalten damit sieben Lindner-Hotels den begehrten Publikumspreis - soviel wie von keiner anderen Hotelgruppe. Damit steht Lindner ganz oben in der Gunst der Gäste und lässt andere rennomierte Hotelgruppen wie Club Magic Life, Iberostar und Iberotel Hotels & Resorts hinter sich. Die Meinung des Gastes zählt HolidayCheck gilt als größtes deutschsprachiges Meinungsportal für Reise und Urlaub im Internet. Hier stimmen ausschließlich die Gäste ab. Sie bewerten das Hotel in den Kategorien "Zimmer", "Service", "Lage", "Gastronomie", "Sport und Unterhaltung" sowie "Hotel allgemein". Darüber hinaus wird aus allen Bewertungen eine Weiterempfehlungsrate errechnet. Um in die Bewertung für die Preise "HolidayCheck Award 2011" und "HolidayCheck Top Hotel 2011" aufgenommen zu werden, muss ein Hotel eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 90 Prozent aufweisen und besonders viele (mindestens 40) Hotelbewertungen im Jahr 2010 erhalten haben. Zudem dürfen keine nachweisbaren Manipulationen der Bewertungen stattgefunden haben. Lindner Hotels & Resorts Ausgezeichnete Lage, zukunftsweisende Kommunikationslösungen und innovative Wellness-Angebote zeichnen die 34 Lindner Stadt- und Resort-Hotels der Vier- bis Fünf-Sterne-Kategorie aus. Die familiengeführte Gruppe (2.400 Mitarbeiter, 147,6 Millionen Euro Umsatz in 2009) gehört zu den zehn bekanntesten Hotelketten in Deutschland. Für seine ungewöhnlichen Wege und Hotelkonzepte, die mittlerweile vom ersten Multimedia- über das erste Stadionhotel bis zum ersten Tierpark-Themenhotel reichen, wurde Vorstand Otto Lindner ausgezeichnet. Für das erste Stadionhotel, das Lindner Hotel BayArena, bekam er den "Hotelier des Jahres" verliehen. Für das Lindner Park-Hotel Hagenbeck in Hamburg erhielt er die europäische Auszeichnung "Hotelimmobilie des Jahres 2009". Unter seiner Ägide verdreifachte sich zudem die Zahl der Lindner-Hotels seit dem Jahr 2000. Pressemitteilung zum Download unter www.lindner.de/Pressemitteilungen Bildmotive zum Download unter www.lindner.de/Bildarchiv

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner Presse:

Unternehmenskommunikation der Lindner Hotels & Resorts

Ulrika Brandt/ Kerstin Jaumann

Emanuel-Leutze-Str. 20

40547 Düsseldorf

Fon +49 211 5997-1134

Fax +49 211 5997-348

E-Mail: kerstin.jaumann @ lindner.de