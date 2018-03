Prinz Ali Reza Pahlavi ist tot

Washington (ots/PRNewswire) - "Der iranische Prinz Ali

Reza Pahlavi, Sohn des verstorbenen Schahs von Persien und Kaiserin Farah Pahlavi, ist am 4. Januar in den frühen Morgenstunden in Boston verstorben. Er hinterlässt seine Mutter, Kaiserin Farah Pahlavi, seinen älteren Bruder Reza, seine Schwester Farahnaz und seine Halbschwester Shahnaz.

Ali Reza wurde am 28. Juli 1966 in Teheran geboren. Er ging im Iran zur Schule, bis er 1979 während der Revolution im Iran in die USA reiste. Dort erwarb er 1984 einen BA-Abschluss an der Princeton University und 1992 einen Masters-Abschluss an der Columbia University. An der Harvard University schrieb er an seiner PhD-Arbeit im Fachbereich Altiranistik.

Prinz Ali Reza war intelligent, empfindsam und loyal und widmete sich der iranischen Zivilisation sowie seiner Familie und seinen Freunden. Sein Rat, Wissen und Sinn für Humor wird sehr fehlen und immer in Ehren gehalten werden."

