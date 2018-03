Wiener Techno Ball

15. Jänner 2011: Ein Top Event für alle Techno Begeisterten im Szene-Club Pratersauna

Wien (OTS) - Am Samstag den 15.Jänner 2011 findet der Wiener

Techno Ball zum zweiten Mal diesmal im dafür prädestinierten Szene-Club Pratersauna statt.

Die Idee war es für die sich schnell entwickelnde Partykultur einen zeitgemäßen Ball auf den Markt zu bringen am wohl für Bälle berühmtesten Schauplatz der Welt, in Wien. Der Techno Ball bring alt und neu zusammen - er spielt mit der Geschichte und der Gegenwart und verkörpert somit auch die Stadt Wien und deren Ballkultur. Die Kombination aus bewährter Historie gepaart mit dem Puls der Zeit machen diesen Event so außergewöhnlich und interessant. Einzigartig am "Wiener Techno Ball" ist der traditionelle Dresscode gepaart mit elektronischer Musik in klassisch-modernem Ambiente. Er ist gemacht für ein breitgefächertes Publikum, von jung bis jung geblieben

Als Headliner präsentiert der Wiener Techno Ball den internationale DJ MIRKO LOKO, der sich seine Lorbeeren besonders heuer bei Lucianos wöchentlicher "Cadenza Vagabundos" Night im Club Pacha und bei Circo Loco im DC 10 auf Ibiza verdient hat.

Auf 3 Floors präsentieren sich weiters mehrere namhafte Wiener Veranstalter,

Labels und Djs. Darunter

Markus Lindner von "STADTPARK MUSIK",

Thomas Grün von der Kultveranstaltung "CLUB POMPADOUR",

Labelbosse von "DO EASY RECORDS" Andy Catana & Daniel Kovac, Afterhour Spezialist von "SUNDAY MORNINGS", Alecante alias FMKA,

das gesamte DJ Team von "STARDUST" darunter Troyanova, The Chance & Clyne und "TRUMPET RECORDS" mit Founding Member Troyanova, Russlands DJ Export Korablove direkt aus Moskau und Luke Mesch.

Die ersten 100 Gäste erhalten eine kleine Flasche Kattus Frizzante um sich ideal auf den Abend einstimmen zu können.

Speziell angefertigte Balldekoration, live Bongospieler, live Artist Performances, live Visuals, eine frivole Damenspende und viele Überraschungen mehr werden das Publikum in die richtige Ballstimmung bringen und versprechen ein unvergessliches und vor allem noch nie da gewesenes Ballspektakel, worüber Wien noch lange sprechen wird.

Die Pratersauna bietet den perfekten Schauplatz für dieses außergewöhnliche und neuartige Spektakel. Wir freuen uns, dass der Wiener Techno Ball ein fixer jährlicher Bestandteil in der Wiener Ball Szene wird und der Jugend eine zeitgemäße Plattform bietet.

Der Wiener Techno Ball wird dankend vom Nobelchampagner "LAURENT PERRIER", der Wiener Traditionssektkellerei KATTUS und von CORONA unterstützt.

Eine prickelnde Damenspende vom Dessoushersteller FUSHJA wartet auf alle Techno Ball Ladies am Eingang.

HARDFACTS

All Infos unter: www.technoball.at

Ticketpreise:

VVK.: 13 Euro (Raiffeisen Clubmitglieder zzgl. Ticketgebühr)

VVK.: 14 Euro (zzgl. Ticketgebühr)

Abendkassa: 16 Euro

Kartenvorverkauf in allen Raiffeisenbanken in Wien und NÖ und auf www.ticketbox.at

Raiffeisen Club-Mitglieder erhalten ermäßigte Tickets!

Dresscode:

Alles was auf Bällen erlaubt ist, d.h. von Frack, Smoking, Anzug, Tracht,

Uniform bis hin zum Phantasiekostüm oder eine gute Mischung ist alles herzlich willkommen.

Doors open @ 21.00

21.00 - 23.00 Uhr Happy Techno Ball Hour für Earlybirds

Programpunkte:

? DJ Mirko Loko von Cadenza Records

? 3 Floors

? 11 nationale und internationale DJs

? Mitternachtssnack

? 100 Gratis Flaschen by Kattus Frizzante für Early Birds

? Balldekoration

? Live Bongos

? Live Visuals

? Mitternachtseinlage

? Live Performance Show

? Damenspende by Fushja

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Mag. Nicolaus Helletzgruber vom Ball Komitee unter office @ technoball.at.

Table & Private Room Reservations

info@pratersauna.tv

Pratersauna

Waldsteingartenstraße 135

1020 Wien

Presented by

Hocus Pocus Entertainment

www.hocus-pocus.at

