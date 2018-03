Tischtennis-Star Werner Schlager auf Radio Niederösterreich

Gast in der "Nahaufnahme" am Sonntag, 9. Jänner

St. Pölten (OTS) - Er hat die European Champions League

gewonnen, war mehrmals Europameister und im Jahr 2003 als Weltmeister und Weltranglisten-Erster die unangefochtene Nummer 1 im Tischtennis-Sport: Die Rede ist vom gebürtigen Wiener Neustädter Werner Schlager.

In der "Nahaufnahme" auf Radio Niederösterreich (Sonntag, 9.1., 09.04 bis 10.00 Uhr) lässt der 38jährige, der immer noch internationale Spitzenklasse repräsentiert, seine erfolgreiche Karriere Revue passieren. Im Gespräch mit Rudi Aschauer erinnert sich Schlager u.a. auch an die Verehrung, die ihm gerade in China zuteil geworden ist.

Es geht aber auch um die aktuellen Pläne des Spitzensportlers, dessen Trainingszentrum "Werner Schlager Academy" in Schwechat am kommenden Dienstag mit einer Gala eröffnet und in drei Jahren Schauplatz der Tischtennis-Europameisterschaften sein wird.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

Tel.: 02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at